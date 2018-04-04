В Воронеже из-за забивших канализацию игрушек подтопило 10 домов

Кто-то спустил в унитаз целый набор детский игрушек. В Воронеже спущенные кем-то в унитаз игрушки забили канализацию так, что 10 домов оказались подтоплены. Об этом сегодня, 4 апреля, рассказали в пресс-службе «РВК-Воронеж». Зловонной водой оказалась затоплена улица Клинская. Выехавшая на место бригада Водоканала выяснила, что у дома №5 забилась 200-миллиметровая канализационная труба. Каково было удивление рабочих, когда устраняя засор с помощью проволоки, они извлекли целый набор игрушек разного размера.

— При устранении засора из колодца извлекли целый набор детских игрушек. Скорее всего, они были смыты в унитаз. А нештатная ситуация была вовсе не «игрушечной»: это нарушило работу канализации, в результате чего стоки подтопили более 10 домов по улице Клинской, — рассказал начальник участка транспортировки канализационных стоков по Левобережному району Евгений Тупицин. Сотрудники «РВК-Воронеж» в очередной раз обращаются к жителям города с просьбой соблюдать правила использования канализации. В систему нельзя выбрасывать твёрдые бытовые отходы, строительный мусор, пищевые и промышленные жиры и масла.

Также не стоит трогать уличные канализационные колодцы — не надо бросать туда никакой мусор и спускать воду. К примеру, вчера, 3 апреля, из-за того, что горожане самостоятельно открывали канализационные люки, чтобы слить талую воду, на улице Землячки случился потоп. Эти коммуникации не предназначены для подобных целей. Фото с места событий: пресс-служба ООО «РВК-Воронеж»