Порядка 300 сотрудников полиции обеспечат безопасность на Пасху в Балашихе 

Около 300 сотрудников полиции обеспечат безопасность во время празднования Пасхи 8 апреля в Балашихе. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.
Во время Пасхи в Балашихе мы уделим особое внимание обеспечению безопасности в храмах и других местах празднования. Охрану общественного порядка будут обеспечивать около 300 сотрудников полиции на территории 22 храмов города
— Сергей Юров.
Он добавил, что на территориях массового скопления людей будут работать кинологи со служебными собаками, натренированными на поиск взрывчатых веществ. Для обеспечения безопасности также будут использованы ручные и арочные металлодетекторы.
В 2018 году Пасха отмечается 8 апреля. Пасхальная служба в храмах начнется в полночь с субботы на воскресенье.