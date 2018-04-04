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Порядка 300 сотрудников полиции обеспечат безопасность на Пасху в Балашихе
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Порядка 300 сотрудников полиции обеспечат безопасность на Пасху в Балашихе 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
Около 300 сотрудников полиции обеспечат безопасность во время празднования Пасхи 8 апреля в Балашихе. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.
Во время Пасхи в Балашихе мы уделим особое внимание обеспечению безопасности в храмах и других местах празднования. Охрану общественного порядка будут обеспечивать около 300 сотрудников полиции на территории 22 храмов города
Сергей Юров.
Он добавил, что на территориях массового скопления людей будут работать кинологи со служебными собаками, натренированными на поиск взрывчатых веществ. Для обеспечения безопасности также будут использованы ручные и арочные металлодетекторы.
В 2018 году Пасха отмечается 8 апреля. Пасхальная служба в храмах начнется в полночь с субботы на воскресенье.
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