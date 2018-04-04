В Кургане вандалы регулярно разрушают новые остановки общественного транспорта

Кургане вандалы вновь изуродовали остановочные комплексы, установленные в прошлом году. Горожане заметили разбитые стекла на остановках «Детская поликлиника» на улице Коли Мяготина и «Улица Орлова» на Куйбышева.

«Как будто топором рубили!» — эмоционально высказался Даниэл Граб в группе «ВКонтакте» «Чёрный список | Курган», приложив фото одной из повреждённых остановок. Горожане негативно отреагировали на произошедшее, написав в комментариях: «Башкой своей деревянной долбились, без мозгов которая», «А потом Курган — дыра. Сами город до такого доводят», «Вот бы восстановили за счёт тех, кто ломал».

Активист Роман Овчинников в группе проекта «Мой Курган» предположил, что молодёжь занимается вандализмом от безделья — по его мнению, в центре города не хватает спортивных площадок, скейтпарков и других мест для активного отдыха. В городской администрации о сроках восстановления остановочных комплексов «URA.RU» пообещали сообщить позднее.

Новые остановки, стоимость которых варьируется от двухсот тысяч до полумиллиона рублей, уже не раз подвергались атакам вандалов — например, стекло комплекса у железнодорожного вокзала разбили через неделю после его установки. В конце марта эту же остановку разрушил врезавшийся в неё автобус.