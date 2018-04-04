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В Кургане вандалы регулярно разрушают новые остановки общественного транспорта
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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

В Кургане вандалы регулярно разрушают новые остановки общественного транспорта 

Парламентская газета 53 минуты назад
Фото: Парламентская газета
В Кургане вандалы вновь изуродовали остановочные комплексы, установленные в прошлом году. Горожане заметили разбитые стекла на остановках «Детская поликлиника» на улице Коли Мяготина и «Улица Орлова» на Куйбышева.
«Как будто топором рубили!» — эмоционально высказался Даниэл Граб в группе «ВКонтакте» «Чёрный список | Курган», приложив фото одной из повреждённых остановок. Горожане негативно отреагировали на произошедшее, написав в комментариях: «Башкой своей деревянной долбились, без мозгов которая», «А потом Курган — дыра. Сами город до такого доводят», «Вот бы восстановили за счёт тех, кто ломал».
Активист Роман Овчинников в группе проекта «Мой Курган» предположил, что молодёжь занимается вандализмом от безделья — по его мнению, в центре города не хватает спортивных площадок, скейтпарков и других мест для активного отдыха. В городской администрации о сроках восстановления остановочных комплексов «URA.RU» пообещали сообщить позднее.
Новые остановки, стоимость которых варьируется от двухсот тысяч до полумиллиона рублей, уже не раз подвергались атакам вандалов — например, стекло комплекса у железнодорожного вокзала разбили через неделю после его установки. В конце марта эту же остановку разрушил врезавшийся в неё автобус.
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