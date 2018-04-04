Чья труба? Удастся ли решить проблему коммунальных сетей в Тамбове

Латание дыр Вопрос модернизации теплоснабжения постепенно сдвигается с «мёртвой точки», но вот о водоснабжении и канализации такого не скажешь. Этого не скрывают ни организации, поставляющие ресурсы, ни власти. «Водоканал», конечно, ликвидирует прорывы, но при этом уже много лет занимается авральным «латанием дыр». Были и серьёзные аварии. В их числе порыв коллекторов на Гастелло и Набережной. Где прорвёт ещё, стоит только гадать, но специалисты уже заявляют, что проблемы вероятны на улице Монтажников, в Тракторном переулке, на Октябрьской, Фабричной и других.

Повлиять на ситуацию помогут разве что крупные инвестиции. Помочь в этом может концессия — форма государственно-частного партнёрства, когда на взаимовыгодных условиях решаются вопросы управления государственной собственностью. В прошлом году руководство региона и «Тамбовские коммунальные системы» заключили концессионное соглашение, оценив, что на решение проблемы потребуется 3 млрд рублей. Одна проблема — как быть с сетями, у которых вообще нет хозяев?

«В 2016 году мы провели ревизию всех водопроводных сетей Тамбова , в результате выяснилось, что внушительная их часть не находится в аренде «Водоканала», — говорит руководитель «Тамбовских коммунальных сетей» Андрей Картузов. — Мы приступили к инвентаризации и изготовлению техпаспортов. Это первый этап на пути к масштабной реконструкции».

Ситуацией с бесхозными сетями также недовольны управляющие компании. По словам директора «ЖК ТИС» Дмитрия Зуева, он с 2010 года пытается добиться от городских властей постановки на учёт сетей, так и не взятых на обслуживание ресурсоснабжающими организациями.

«Веду многолетнюю переписку с властями, но за это время так ни одна сеть не поставлена на учёт, — говорит он. — В прошлом году я был вынужден обратиться в прокуратуру , убедившись, что ведомства занимаются обыкновенным перепихиванием документов. В итоге, когда случаются аварии, мы не знаем, куда обращаться, с кого спрашивать. А люди всё это время остаются без воды или тепла. Очень много таких сетей и в новостройках. За этим должна следить городская власть, а не управляющие компании».

Тарифы вверх?

Из 1 300 км сетей удалось инвентаризировать пока только 315 км. Альтернативное решение в этой ситуации предлагают общественники. Так, член региональной Общественной палаты Павел Серёгин считает, что не следует ждать проведения стопроцентной инвентаризации, начать реконструкцию нужно уже сейчас. При этом лучше начать с Советского района, где самые ветхие сети и реконструкции не было никогда. Однако где найти на это средства?

Единственный и неизбежный вариант — за счёт людей, то есть увеличивая тариф. В первый год действия упомянутого концессионного соглашения повышение составит 10%, во второй — 15%. Павел Серёгин, комментируя цифры, говорит, что звучат они угрожающе, но если рассмотреть внимательнее, то всё не так страшно. Если сейчас кубометр воды стоит 20 руб., то после повышения цена составит примерно 22 рубля.

«Мы делали расчёты, получилось, что в случае повышения тарифа на 15% семья будет платить за воду на 60 рублей больше», — добавляет Андрей Картузов.