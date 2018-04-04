Тюменский сельхозпроизводитель планирует поставлять в регионы Урала хлеб для диабетиков

ТЮМЕНЬ , 4 апреля. / ТАСС /. Тюменский сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) Емуртлинский планирует поставлять хлеб для больных диабетом, изготовленный из гибрида ржи и пшеницы, сообщил ТАСС председатель кооператива Сергей Кайсин.

"Речь идет об озимой тритикале (злаковая культура, гибрид ржи и пшеницы — прим. ТАСС), мы уже на протяжении двух лет работаем в этом направлении", — сказал он, отметив, что благодаря определенному помолу он полезен для людей с диабетом. Кайсин также рассказал, что интерес к продукту проявили в Свердловской и Челябинской областях.

По словам Кайсина, себестоимость предлагаемого продукта ниже, чем у хлеба из пшеницы.

По данным вице-губернатора региона, директора областного департамента агропромышленного комплекса (АПК) Владимира Чейметова , правительство региона оказывает серьезную поддержку тюменским сельхозпроизводителям, внедряющим передовые инновационные технологии. Как сообщалось ранее, всего на разных стадиях готовности в АПК Тюменской области реализуется более 170 проектов.

По данным департамента, предполагается, что до 2020 года в рамках проектов в АПК Тюменской области будет вложено порядка 38 млрд рублей инвестиций. При этом планируется создать около 3,5 тыс. новых рабочих мест, в том числе 700 — в 2018 году.