В пасхальную ночь в Новосибирске продлят работу пассажирского транспорта

Новосибирцы смогут отправиться домой после посещения церкви в пасхальную ночь на общественном транспорте.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска , в связи с проведением церковного праздника для доставки горожан домой в отдаленные районы мегаполиса с 22 часов 7 апреля до 4 часов утра 8 апреля в городе дополнительно будут организованы троллейбусные и автобусные маршруты.

Общественный транспорт будет ходить таким образом, чтобы забрать посетителей соборов, церквей и храмов.

Троллейбусные маршруты будут проложены по следующим схемам:

о. п. «Ул. Учительская» — Знаменский храм (ул. Богдана Хмельницкого, 74), ул. Богдана Хмельницкого, ул. Дуси Ковальчук, Красный проспект (в обратном направлении с разворотом на ул. Крылова), ул. Гоголя — Вознесенский кафедральный собор (ул. Советская, 91), ул. Челюскинцев, ул. Нарымская, ул. Советская — Собор Александра Невского (ул. Советская, 1а), Красный проспект, Октябрьский мост, проспект Карла Маркса, ул. Титова, ул. Станиславского, о. п. «Станиславский жилмассив».

Второй маршрут:

о. п. «Ул. Учительская» — Знаменский храм (ул. Богдана Хмельницкого, 74), ул. Учительская, ул. Авиастроителей, ул. Трикотажная, проспект Дзержинского, ул. Гоголя — Вознесенский кафедральный собор (ул. Советская, 91), ул. Челюскинцев, ул. Нарымская, ул. Советская — Собор Александра Невского (ул. Советская, 1а), Красный проспект, ул. Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, о. п. «Ул. Ленинградская».

Автобусный маршрут:

В пасхальную ночь на линию выйдет автобус № 96, который пойдет по схеме: «Вознесенский кафедральный собор (ул. Советская, 91), о. п. „Станция метро „Красный проспект“, Октябрьская магистраль, ул. Кирова, ул. Бориса Богаткова, ул. Доватора, ул. Татьяны Снежиной“.

Для удобства пассажиров на автобусах и троллейбусах разместят трафареты с указанием маршрута движения по городу.

Напомним, православный праздник Светлое Христово Воскресение в этом году отмечается 8 апреля. Дата Пасхи каждый год выпадает на разное число. В этом году она будет ранняя, так как Масленицу тоже отмечали раньше обычного. В 2018 году масленичная неделя начиналась с 12 февраля. Пасху и Масленицу отделяют друг от друга 56 дней: масленичная неделя плюс 48 дней Великого поста.