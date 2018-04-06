В Новосибирске запустят ночные автобусы на Пасху

Новосибирске автобусы и троллейбусы развезут верующих после богослужения на Пасху.

«Для доставки жителей города после богослужения в отдалённые районы с 22 часов 7 апреля до 4 часов 8 апреля дополнительно будут организованы маршруты общественного пассажирского транспорта», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Ночные троллейбусы будут ходить по маршрутам:

— остановка «Учительская» — Знаменский храм (Богдана Хмельницкого, 74) — Богдана Хмельницкого, Дуси Ковальчук — Красный проспект (в обратном направлении с разворотом на Крылова) — Гоголя — Вознесенский кафедральный собор (Советская, 91) — Челюскинцев — Нарымская — Советская — Собор Александра Невского (Советская, 1А) — Красный проспект — Октябрьский мост — проспект Карла Маркса — Титова — Станиславского — остановка «Станиславский жилмассив»;

— остановка «Учительская» — Знаменский храм (Богдана Хмельницкого, 74) — Учительская — Авиастроителей — Трикотажная — проспект Дзержинского — Гоголя — Вознесенский кафедральный собор (Советская, 91) — Челюскинцев — Нарымская — Советская — Собор Александра Невского (Советская, 1А) — Красный проспект — Большевистская — Восход — Кирова — остановка «Ленинградская».

Автобусы № 96 поедут по схеме:

— Вознесенский кафедральный собор (Советская, 91) — остановка «Станция метро „Красный проспект“» — Октябрьская магистраль — Кирова — Бориса Богаткова — Доватора — Татьяны Снежиной.

В троллейбусах и автобусах будут действовать обычные для городского транспорта тарифы, транспортные карты, работать все виды социальных проездных, добавили в мэрии.