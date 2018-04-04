Как общественный транспорт будет работать в пасхальную ночь-2018

В связи с проведением Пасхи для доставки жителей Новосибирска после богослужения в отдаленные районы города с 22 часов 7 апреля до 4 часов 8 апреля дополнительно будут организованы маршруты общественного пассажирского транспорта.

Движение будет организовано по следующим схемам.

Троллейбусные маршруты:

— о. п. «Ул. Учительская» — Знаменский храм (ул. Богдана Хмельницкого, 74), ул. Богдана Хмельницкого, ул. Дуси Ковальчук, Красный проспект (в обратном направлении с разворотом на ул. Крылова), ул. Гоголя — Вознесенский кафедральный собор (ул. Советская, 91), ул. Челюскинцев, ул. Нарымская, ул. Советская — Собор Александра Невского (ул. Советская, 1а), Красный проспект, Октябрьский мост, проспект Карла Маркса, ул. Титова, ул. Станиславского, о. п. «Станиславский жилмассив»;

— о. п. «Ул. Учительская» — Знаменский храм (ул. Богдана Хмельницкого, 74), ул. Учительская, ул. Авиастроителей, ул. Трикотажная, проспект Дзержинского, ул. Гоголя — Вознесенский кафедральный собор (ул. Советская, 91), ул. Челюскинцев, ул. Нарымская, ул. Советская — Собор Александра Невского (ул. Советская, 1а), Красный проспект, ул. Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, о. п. «Ул. Ленинградская».

Автобусный маршрут:

— № 96 «Вознесенский кафедральный собор (ул. Советская, 91), о. п. „Станция метро „Красный проспект“, Октябрьская магистраль, ул. Кирова, ул. Бориса Богаткова, ул. Доватора, ул. Татьяны Снежиной.

Выделенный на указанные маршруты подвижной состав оборудуют специальными трафаретами. Перевозка пассажиров будет осуществляться по действующим тарифам, к оплате принимаются единая транспортная карта, карта студента, карта школьника, а также все виды социальных проездных.

Для безопасности некоторые улицы в столицы Сибири будут перекрыты как в праздничную ночь, так и на время крестного хода днем 8 апреля. Для удобства читателей VN.ru составил список адресов наиболее посещаемых храмов Новосибирска.

Уже в 15.00 субботы начнется освящение куличей, которое продолжится утром 8 апреля в день Святого Воскресения Господня. В 23.30 субботы в храмах состоится предпасхальная молитва — полунощница, после которой в полночь начнутся крестный ход, пасхальная заутреня и Божественная литургия. На 12.00 воскресенья намечен Пасхальный крестный ход от Вознесенского кафедрального собора до Александро-Невского собора.