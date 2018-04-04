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Что будет, если на города Ленобласти скинуть ядерную бомбу? Данные американского сервиса
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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

Что будет, если на города Ленобласти скинуть ядерную бомбу? Данные американского сервиса 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
На интерактивном сервисе Outrider появилась возможно узнать о последствиях ядерного удара в любой точке мира. Достаточно ввести название населенного пункта и выбрать один из четырех вариантов боеголовок: первой атомной бомбой времен Второй мировой войны, северо-корейской ракетой Hwasong-14, американской W-87 и русской «Царь бомбой»
Редакция ivbg.ru решила проверить, что случится с крупными городами 47 региона, если США решат нанести ядерный удар. Оказалось, что американская ракета W-87, уничтожит все население Выборга. Погибнут 73 131 человек, еще 15 тыс. получат ранения различной степени.
Огненный шар испепелит все вокруг в радиусе 1,2 км. Радиация распространится на 9 км, а взрывная волна сметет все на своем пути в радиусе 18 км. В радиусе 78 км аномально повысится температура.
Если американцы выберут мишенью одну из красивейший достопримечательностей Ленобласти Гатчинский дворец, то взрыв уничтожит 50 337 человек. Травмы получат почти 25 тыс. Нет сомнений, что радиационная пыль мигом накроет граничащие с Петербургом поселки и города.
Сервис Outrider считает, что при бомбардировке Соснового Бора погибнет 27 тыс. человек, однако он не учитывает, что в этом районе находится атомная электростанция. Детонация ракеты и взрыв станции нанесут двойной ущерб территории региона.
Если верить сервису, американская боеголовка заберет жизни 300 тыс. петербуржцев, еще 600 тыс. получат решения. Самая мощная боеголовка в списке — российская «Царь бомба». Она способна одним зарядом уничтожить весь Петербург и часть пригорода.
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