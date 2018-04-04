Ещё
В Новотроицке отец близнецов восстановлен в родительских правах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

В Новотроицке отец близнецов восстановлен в родительских правах 

АиФ-Оренбург 58 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Прокурор г. Новотроицка не согласился с решением городского суда вследствие которого ответчик — отец близнецов, — был лишен родительских прав.
В суде установлено, что супруги развелись, когда детям было 5 месяцев. Однако отец не переставал общаться с близнецами, помогал содержать их.
В настоящее время у мужчины из-за отсутствия постоянного места работы образовалась задолженность по алиментам. Кроме того, из-за разногласий с бывшей супругой, он не мог часто видеться со своими детьми.
Прокурор Новотроицка направил в областной суд апелляционное представление, в котором указал, что при подобных обстоятельствах оснований для лишения отца родительских прав нет. Суд с позицией прокурора согласился и отменил решение нижестоящей инстанции.
Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Оренбургской области.
АиФ-Оренбург: последние новости
Росавиация рекомендует «Саратовским авиалиниям» прекратить полеты Паводок-2018: в Оренбуржье вода залила уже восемь дорог Догхантер против ветеринара? Кто в Оренбурге травит бездомных животных
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»222
Япония заявила протест России117
Бориса Джонсона поймали на лжи о России229
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин150
Шойгу предупредил о новой угрозе233
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение