В Новотроицке отец близнецов восстановлен в родительских правах

Прокурор г. Новотроицка не согласился с решением городского суда вследствие которого ответчик — отец близнецов, — был лишен родительских прав.

В суде установлено, что супруги развелись, когда детям было 5 месяцев. Однако отец не переставал общаться с близнецами, помогал содержать их.

В настоящее время у мужчины из-за отсутствия постоянного места работы образовалась задолженность по алиментам. Кроме того, из-за разногласий с бывшей супругой, он не мог часто видеться со своими детьми.

Прокурор Новотроицка направил в областной суд апелляционное представление, в котором указал, что при подобных обстоятельствах оснований для лишения отца родительских прав нет. Суд с позицией прокурора согласился и отменил решение нижестоящей инстанции.