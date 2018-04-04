ВС РФ описал верный способ взыскания компенсации за брак в автомобиле на примере АвтоВАЗа

Верховный суд РФ отменил определение Самарского областного суда, который счел неправильным решение первой инстанции, взыскавшей с АвтоВАЗа 2,5 тыс. руб. за каждый день, пока компания не примет у своего клиента Данияра Таргинова бракованную Lada Priora, сообщает interfax.ru

Апелляция в своем определении указала, что «взыскание неустойки на будущее время не допускается», а если ответчик тянет с исполнением соответствующего решения суда, то истец может предъявить дополнительные требования.

Однако судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ назвала этот подход ошибочным, напомнив, что прямо противоположная позиция сформулирована в п. 65 постановления пленума № 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств». Верный подход заключается в следующем: присуждая неустойку, суд в резолютивной части решения указывает ее сумму, исчисленную на дату вынесения решения, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства. Окончательный же расчет, говорится в постановлении пленума, осуществляется судебным приставом-исполнителем или иными органами или организациями. Если у них есть сомнения, то они имеют право обратиться в суд за разъяснениями.

Процитировав постановление пленума, гражданская коллегия, кроме того, объяснила, почему такой подход правилен с точки зрения базовых норм гражданского законодательства. «В силу ст. 1 ГК участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения», — напомнили судьи ВС и констатировали, что из содержания этих норм следует, что защита нарушенного права потребителя (…) должна способствовать предупреждению аналогичных нарушений и стимулировать виновного участника гражданского оборота к надлежащему исполнению обязательств. «Решение этой задачи с учетом требования эффективности производства не может и не должно достигаться дополнительным возбуждением гражданских дел в суде», — резюмировала кассационная инстанция.

Апелляционное определение отменено в части неустойки на будущее, именно этот вопрос предстоит пересмотреть Самарскому облсуду. В остальном осталось в силе решение Красноглинского районного суда. Он обязал АвтоВАЗ принять у Таргинова бракованный автомобиль в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу и взыскал в общей сложности 809,97 тыс. руб. — более чем в два раза больше, чем стоила Lada Priora истца в момент покупки (353,5 тыс. руб.). В эту сумму среди прочего вошли цена автомобиля, разница между ней и стоимостью аналогичной машины, неустойка, компенсация морального вреда, а также штраф по закону о защите прав потребителей.