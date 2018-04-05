Столичный Роспотребнадзор проведет дополнительные исследования питьевой воды из-за паводков

Управление Роспотребнадзора по Москве ежедневно проводит исследования около 5 тыс. проб воды, в связи с наступлением весеннего паводка число проверок будет увеличено. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Управление Роспотребнадзора по Москве осуществляет контроль качества воды в 203 точках, в том числе на водозаборах, в стационарных точках разводящей сети и тупиковых участках водопровода, в домах с подкачкой по 51 показателю в соответствии с гигиеническими требованиями к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Ежегодно исследуется до 5 тыс. проб воды и выполняется порядка 80 тыс. исследований. В связи с наступлением весеннего паводка управлением в целях усиления санитарно-эпидемиологического надзора за питьевым и хозяйственно-бытовым водоснабжением в Москве организовано проведение дополнительных лабораторных исследований воды как на водозаборах станциях водоподготовки так и питьевой воды, выходящей со станций водоподготовки, на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели», — говорится в сообщении.

Уточняется, что территориальными отделами управления в административных округах усилен контроль за функционированием водопроводных и канализационных сооружений, эксплуатацией кладбищ, несанкционированных свалок и других объектов, расположенных в водоохранных зонах.

Также подчеркивается, что ведомством подготовлен и направлен в органы исполнительной власти и АО «Мосводоканал» перечень мероприятий по усилению контроля за эксплуатацией всех водопроводных и канализационных сооружений, включая общественные колодцы, усилению инспекционного контроля со стороны владельцев водопроводов, за осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя хозяйственной деятельности на объектах, расположенных в зонах санитарной охраны Московского водопровода, немедленном информировании управления об установленных фактах неудовлетворительного качества воды и аварийных ситуациях.

«АО «Мосводоканал» разработан и реализуется «План мероприятий по организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по обеспечению качественного питьевого и хозяйственного водоснабжения в городе Москве в период половодья 2018 г.», включающий в себя усиление ведомственного лабораторного контроля за качеством воды централизованных систем питьевого водоснабжения и степенью очистки сточных вод с начала и в период прохождения половодья, информирование о загрязнении воды в трактах водоподачи источников питьевого водоснабжения управления, создание запаса реагентов, в том числе активированного угля, для обеспечения очистки воды в период половодья, выполнение природоохранных мероприятий в зонах санитарной охраны Московского водопровода», — отметили в пресс-службе.

Там также подчеркнули, что в настоящий момент качество питьевой воды, подаваемой жителям Москвы, по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует нормативным требованиям.