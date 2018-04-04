Первый вездеход «Трэкол» Почты России скоро отправится в Салехард

Первый почтовый вездеход «Трэкол» Почты России , предназначенный для доставки почты в труднодоступные районы Ямала, накануне прибыл в Тюмень , где проходит полный техосмотр.

После его завершения почтовый вездеход отправится своим ходом в Салехард для работы на маршрутах в отдаленных районах.

Почтовый трэкол уже проделал маршрут в несколько тысяч километров: из Петропавловска Камчатского он плыл морем во Владивосток , откуда на автовозе его доставили в Тюмень. Оставшиеся 1800 километров до Салехарда вездеход преодолеет самостоятельно.

«У машины внушительные размеры — вес 2,5 тонны, высота — 5,6 метра, ширина 2,5 метра. Использование серийных узлов и агрегатов от автомобилей ГАЗ и УАЗ обеспечивает простоту в эксплуатации, облегчает техническое обслуживание и ремонт. Такие машины уже с успехом используют на Камчатке и Дальнем Востоке. По окончании техосмотра вездеход отправится на Ямал, где порядка половины всех отделений почтовой связи расположены в труднодоступных территориях. Новый вездеход ускорит доставку почты для жителей этой местности», — сообщила руководитель направления по корпоративным коммуникациям Макрорегион Урал ФГУП «Почта России» Анна Первушина.

Отметим, доставку почты по зимникам и ледовым переправам в Уральском федеральном округе осуществляют не только на Ямал, но и в Ханты-Мансийский автономный округ , Тюменскую и Свердловскую области. Общая протяжённость зимних дорог составляет более 5,5 тыс. километров.

Напомним, зимние автодороги будут функционировать в разных регионах Урала до первой декады апреля, потом почтовый груз будут доставлять на воздушном или речном транспорте.