Первый вездеход «Трэкол» Почты России скоро отправится в Салехард 

Первый почтовый вездеход «Трэкол» Почты России, предназначенный для доставки почты в труднодоступные районы Ямала, накануне прибыл в Тюмень, где проходит полный техосмотр.
После его завершения почтовый вездеход отправится своим ходом в Салехард для работы на маршрутах в отдаленных районах.
Почтовый трэкол уже проделал маршрут в несколько тысяч километров: из Петропавловска Камчатского он плыл морем во Владивосток, откуда на автовозе его доставили в Тюмень. Оставшиеся 1800 километров до Салехарда вездеход преодолеет самостоятельно.
«У машины внушительные размеры — вес 2,5 тонны, высота — 5,6 метра, ширина 2,5 метра. Использование серийных узлов и агрегатов от автомобилей ГАЗ и УАЗ обеспечивает простоту в эксплуатации, облегчает техническое обслуживание и ремонт. Такие машины уже с успехом используют на Камчатке и Дальнем Востоке. По окончании техосмотра вездеход отправится на Ямал, где порядка половины всех отделений почтовой связи расположены в труднодоступных территориях. Новый вездеход ускорит доставку почты для жителей этой местности», — сообщила руководитель направления по корпоративным коммуникациям Макрорегион Урал ФГУП «Почта России» Анна Первушина.
Отметим, доставку почты по зимникам и ледовым переправам в Уральском федеральном округе осуществляют не только на Ямал, но и в Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменскую и Свердловскую области. Общая протяжённость зимних дорог составляет более 5,5 тыс. километров.
Напомним, зимние автодороги будут функционировать в разных регионах Урала до первой декады апреля, потом почтовый груз будут доставлять на воздушном или речном транспорте.