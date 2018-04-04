Ещё
Первый вездеход «Трэкол» Почты России скоро отправится в Салехард
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

Первый вездеход «Трэкол» Почты России скоро отправится в Салехард 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Первый почтовый вездеход «Трэкол» Почты России, предназначенный для доставки почты в труднодоступные районы Ямала, накануне прибыл в Тюмень, где проходит полный техосмотр.
После его завершения почтовый вездеход отправится своим ходом в Салехард для работы на маршрутах в отдаленных районах.
Почтовый трэкол уже проделал маршрут в несколько тысяч километров: из Петропавловска Камчатского он плыл морем во Владивосток, откуда на автовозе его доставили в Тюмень. Оставшиеся 1800 километров до Салехарда вездеход преодолеет самостоятельно.
«У машины внушительные размеры — вес 2,5 тонны, высота — 5,6 метра, ширина 2,5 метра. Использование серийных узлов и агрегатов от автомобилей ГАЗ и УАЗ обеспечивает простоту в эксплуатации, облегчает техническое обслуживание и ремонт. Такие машины уже с успехом используют на Камчатке и Дальнем Востоке. По окончании техосмотра вездеход отправится на Ямал, где порядка половины всех отделений почтовой связи расположены в труднодоступных территориях. Новый вездеход ускорит доставку почты для жителей этой местности», — сообщила руководитель направления по корпоративным коммуникациям Макрорегион Урал ФГУП «Почта России» Анна Первушина.
Отметим, доставку почты по зимникам и ледовым переправам в Уральском федеральном округе осуществляют не только на Ямал, но и в Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменскую и Свердловскую области. Общая протяжённость зимних дорог составляет более 5,5 тыс. километров.
Напомним, зимние автодороги будут функционировать в разных регионах Урала до первой декады апреля, потом почтовый груз будут доставлять на воздушном или речном транспорте.
ИА Север-Пресс: последние новости
Лекарства и чай из осины и Иван-чая. Ханты-Мансийск собрал молодых ученых Ямала и Югры Накопил и забыл? Приставы помогут ямальцам узнать и оплатить долги Сергей Харючи никуда не поедет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»222
Япония заявила протест России117
Бориса Джонсона поймали на лжи о России229
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин150
Шойгу предупредил о новой угрозе233
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение