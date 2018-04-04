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День рождения Веры Чаплиной отметят на Михалковской просмотром мультфильмов
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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

День рождения Веры Чаплиной отметят на Михалковской просмотром мультфильмов 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Ко дню рождения писательницы Веры Чаплиной в библиотеке №46 на Михалковской улице проведут тематическую программу «Фомка». Гостей ждут 24 апреля.
— Мы познакомим с биографией и творчеством детской писательницы, вместе с посетителями прочитаем историю про белого медвежон
ка Фомку и нарисуем его, — пояснил сотрудник культурного учреждения. — А также посмотрим отрывки из одноименного мультфильма, снятого по книге Веры Чаплиной «Фомка — белый медвежонок».
Адрес, по которому пройдет мероприятие: ул. Михалковская, д.15. Начало в 11.00. (ео)
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