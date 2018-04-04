День рождения Веры Чаплиной отметят на Михалковской просмотром мультфильмов

Ко дню рождения писательницы Веры Чаплиной в библиотеке №46 на Михалковской улице проведут тематическую программу «Фомка». Гостей ждут 24 апреля.

— Мы познакомим с биографией и творчеством детской писательницы, вместе с посетителями прочитаем историю про белого медвежон

ка Фомку и нарисуем его, — пояснил сотрудник культурного учреждения. — А также посмотрим отрывки из одноименного мультфильма, снятого по книге Веры Чаплиной «Фомка — белый медвежонок».

Адрес, по которому пройдет мероприятие: ул. Михалковская, д.15. Начало в 11.00. (ео)