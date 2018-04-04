Петрозаводск отметит годовщину присвоения звания Города воинской славы

В карельской столице пройдут беседы, лекции, тематические вечера: программа.

6 апреля в Петрозаводске отметят годовщину присвоения звания «Город воинской славы». В этот день в 11 часов пройдет церемония возложения цветов к Братской могиле и могиле Неизвестного солдата. В учреждениях культуры пройдут беседы, лекции, тематические вечера, откроются выставки. По данным пресс-центра городской администрации, в Соломенном запланирован митинг-концерт «Мужество, стойкость и героизм». Уточняется, что в честь события в апреле пройдут различные тематические мероприятия.

Программа:

02.04-02.05 — Библиотека №3, ул. Ровио, 17/2 — «Петрозаводск — город воинской славы» — книжная выставка;

04.04 в 12.30 — Библиотека №11, ул. Нойбранденбургская, 25 — «Его именем улицу город назвал» — беседа о героях Великой Отечественной войны, чьи имена носят улицы микрорайона «Ключевая»;

05.04 в 12.00 — Лицей №1, ул. Березовая аллея, 28 — «Петрозаводск-город воинской славы» — тематическая видеопрограмма (организатор-Культурно-досуговый центр в жилом районе Древлянка Городского дома культуры);

05.04 в 13.00, 06.04 в 11.00 — Сектор культурно-досуговой работы в жилом районе Соломенное Городского дома культуры ул. Октября, 10, «Во славу города родного» — презентация экспозиции, посвященной присвоению г. Петрозаводску Почетного звания РФ «Город воинской славы»;

05.04 в 12.00 — Библиотека №7, ул. Жуковского, 63 — «Петрозаводск — город воинской славы» — беседа об истории г. Петрозаводска во время Великой Отечественной войны;

06.04 в 11.00 — пл. Ленина — «Петрозаводск — город воинской Славы» — торжественная церемония возложения цветов к Братской могиле и Могиле Неизвестного Солдата;

06.04 в 13.30 — Обелиск Славы, ш. Петрозаводское, 12 — «Мужество, стойкость и героизм» — митинг-концерт, посвящённый присвоению г. Петрозаводску Почётного звания РФ «Город воинской Славы» (организатор-Сектор культурно-досуговой работы в жилом районе Соломенное Городского дома культуры);

06.04 в 14.00 — Культурно-досуговый центр в жилом районе Ключевая Городского дома культуры, ул. Репникова, 9 — «Судьба и Родина едины» — тематический вечер;

09.04 в 15.00 — Школа № 19, ул. Птицефабрика, 2 — «Любовь моя, Россия» — концертная программа (организатор-Сектор культурно-досуговой работы в жилом районе Птицефабрика Городского дома культуры);

10.04 в 14.00 — Центральная городская библиотека им. Д. Я. Гусарова, пр. Октябрьский, 7 — «Международный день освобождения узников фашистских концлагерей» — беседа с известным архитектором, строителем, Заслуженным работником строительного комплекса Карелии Алексеем Михайловичем Варухиным;

11.04 в 13.00 — Библиотека №4, ул. Соломенская, 25, — «Улицы хранят имена героев» — беседа об улицах Петрозаводска (на основе уникального библиографического издания Централизованной библиотечной системы «Улицы хранят имена героев»);

18.04 в12.30 — Библиотека № 22, ш. Лососинское, 26 — «Город воинской славы: Петрозаводск в годы Великой Отечественной войны» — виртуальная прогулка для школьников старших классов об истории Петрозаводска во время Великой Отечественной войны;

в течение апреля — Центральная городская библиотека им. Д. Я. Гусарова, пр. Октябрьский, 7 — «Аллея славы. Сталинград» — экскурсия по памятным местам Октябрьского проспекта г. Петрозаводска, связанными с периодом Великой Отечественной войны.