«Сбылась мечта всей жизни»: фотограф из Тольятти снял обложку для нового номера Playboy

На торговых прилавках губернии появился свежий номер журнала Playboy. Над созданием обложки, украсившей апрельский выпуск эротического глянца, трудился фотограф из Тольятти Илья Усов. О том, как сбылась мечта всей его жизни, талантливый фотохудожник рассказал 63.ru.

Публикация от Playboy South Africa (@playboymag_sa) 3 Апр 2018 в 4:14 PDT — Ко мне обратились представители модели с просьбой провести для них фотосессию в Москве . Они сразу уточнили, что кадры пойдут на разворот в Playboy, — рассказал Илья. По его словам, изначально эти снимки не планировали размещать на обложке. Однако в процессе обработки фотографии понравились настолько, что их захотели сделать центром номера. Музой для Ильи выступила популярная в Лос-Анджелесе модель — Ирина Керн.

Публикация от Irina Kern (@irina) 11 Мар 2018 в 10:35 PDT — До фотосессии мы с ней не были знакомы и никогда не работали вместе. Она — американская модель, достаточно известная и востребованная. В Instagram у нее более 600 тысяч подписчиков, — рассказал Илья.

Публикация от Illia.Usov (@illia.usov) 11 Сен 2017 в 9:14 PDT Для самого фотографа это также не первая серьезная работа. — Я занимаюсь фотографией профессионально 13 лет. Из них одиннадцать существует моя фотошкола, где учат молодые дарования. У меня за плечами дюжина обложек, конечно, не такого масштаба как Playboy, но все же. Я снимал для многих региональных журналов. Среди них был глянец «Я Покупаю» и «Дорогое удовольствие», — рассказал Илья. Сейчас фотограф занят в подготовке полнометражного фильма в Тольятти. — Я снимаю вместе с командой, которая трудилась над фильмом «Костя». Это была их дебютная работа, — рассказал Илья. — Съемки фильма завершатся в конце лета. В планах у нас еще одна работа, но пока не могу поделиться подробностями.