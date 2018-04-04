Книголюбы из Коптева научились изготавливать закладки своими руками

Мастер-класс «Одёжка для обложки» по созданию закладки для книг провели для юных читателей в библиотеке №46 района Коптево.

— У настоящего книголюба обязательно должна быть книжная закладка, а лучше даже две, — заявил представитель учреждения. — Такая простая на первый взгляд вещь, оказывается, имеет собственную, многовековую историю. Ещё писцы Древнего Китая и Египта, чтобы ориентироваться в книге, пользовались кусочками папируса, приклеенными на свитки.

Как уточнили организаторы, ребята вместе с сотрудниками библиотеки сделали множество ярких и оригинальных закладок, благодаря чему теперь всегда смогут приступать к чтению с хорошим настроением. (ео)