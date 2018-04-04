В сезон субботников в Самаре высадят более 30 тысяч кв. м цветов 

В Самаре стартует сезон субботников. Генеральная весенняя уборка и благоустройство Самары после зимнего сезона стартует 14 апреля с так называемого Гагаринского субботника. Общегородской пройдет 21 апреля. В этот же день произведут тестовый запуск 39 фонтанов. Третий — 28 апреля. К участию приглашают всех желающих. В рамках масштабной уборки запланирована не только очистка территорий, но и ремонт, покраска дорожных ограждений. Особое внимание будут уделять состоянию зеленых зон. Планируют высадить 32 тысячи квадратных метров цветов.