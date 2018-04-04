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В Самаре пропал 15-летний подросток
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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

В Самаре пропал 15-летний подросток 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре сотрудники полиции ведут поиски 15-летнего Дениса Шалаева. Мальчик ушел из дома 2 апреля и до сих пор не вернулся.
— Полицейские проверяют места, где подросток может находиться. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемого ребенка, опрашивают его знакомых, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
Приметы пропавшего: на вид 16 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, лицо — овальное, смуглое, глаза — зеленые, волосы — короткие, прямые и светло-русые, справа выбрита борозда шириной 0,5 мм. Когда подросток уходил из дома, он был одет в серую вязаную шапку и серую куртку, черные футболку и трико. Посмотреть фото можно на сайте Главка.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, полицейские просят сообщить по телефонам: 8 (846) 330-00-02, 330-03-00 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
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