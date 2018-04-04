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Полицейские Самары ведут розыск подростка, ушедшего 2 апреля из дома
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Полицейские Самары ведут розыск подростка, ушедшего 2 апреля из дома 

АиФ-Самара 2 часа назад
Фото: АиФ-Самара
Полиция Самары разыскивает несовершеннолетнего житель областного центра — Даниила Шалаева, 29.08.2002 года рождения, который 2 апреля около 16:00 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники правоохранительных органов внутренних дел продолжают проверять места, где подросток может находиться. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемого ребенка, полицейские продолжают опрашивать его знакомых, отрабатывать места возможного появления разыскиваемого.
Приметы пропавшего: на вид 16 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, смуглое, глаза зеленые, волосы прямые и светло-русые, стрижка короткая, справа выбрита борозда шириной 0,5 мм.
Был одет в серую вязанную шапку, серую куртку, чёрную футболку, спортивное чёрное трико, обувь чёрного цвета.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить по телефонам: 8 (846) 330-00-02, 330-03-00 (дежурная часть ОП №7 Управления МВД России по г. Самаре) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
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