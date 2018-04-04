Полицейские Самары ведут розыск подростка, ушедшего 2 апреля из дома

Сотрудники правоохранительных органов внутренних дел продолжают проверять места, где подросток может находиться. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемого ребенка, полицейские продолжают опрашивать его знакомых, отрабатывать места возможного появления разыскиваемого.

Приметы пропавшего: на вид 16 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, смуглое, глаза зеленые, волосы прямые и светло-русые, стрижка короткая, справа выбрита борозда шириной 0,5 мм.

Был одет в серую вязанную шапку, серую куртку, чёрную футболку, спортивное чёрное трико, обувь чёрного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить по телефонам: 8 (846) 330-00-02, 330-03-00 (дежурная часть ОП №7 Управления МВД России по г. Самаре) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).