Госслужащим Ханоя запретили проводить вычурные свадебные церемонии

Госслужащим предписано отмечать свой праздник скромно, дабы являться достойным примером для остальных граждан страны

Государственным служащим Ханоя объявили о том, что им более непозволительно организовать для себя дорогие и экстравагантные свадебные церемонии.

Новый указ, изданный Народным Комитетом Ханоя, вызвал общественный резонанс.

«На каком основании государственные служащие вообще могут себе позволить пышные свадьбы?» — прокомментировал новый указ один из читателей издания VnExpress, в то время как другой сказал: «это [решение] не кажется мне правильным, потому что все люди должны обладать своими личными правами и свободой».

В первоначальной директиве, выпущенной в октябре 2012 года, говорится, что государственные служащие и члены коммунистической партии должны подавать хороший пример остальным гражданам, когда они проводят свадьбы, одновременно избегая излишеств.

Госслужащие не должны приглашать на свои свадьбы более 600 гостей и проводить торжество в дорогих местах, таких как 5-звездочные отели или курорты, говорится в директиве 2012 года.

В декабре 2016 года руководители столицы Вьетнама также издали ряд правил этикета, которые, в частности, запрещают государственным служащим иметь татуировки и пользоваться «неправильными» духами или одеколонами.

В рамках другого кодекса поведения, выпущенного в октябре 2017 года, государственные служащие Вьетнама не должны иметь явных дефектов дикции (заикаться, шепелявить) или говорить на региональных диалектах во время публичных выступлений.

В Ханое работает около 132 600 государственных служащих из 2,8 млн в целом в стране.

Вьетнамским государственным работникам выплачивается базовая заработная плата в размере 1 млн VND (57 USD) в месяц, которая с июля этого года должна увеличиться до 1,39 млн VND. Минимальная месячная заработная плата рассчитывается путем умножения базовой заработной платы на коэффициент, определяемым квалификацией и опытом.

Должностные лица заявили, что доход государственного служащего может в лучшем случае покрыть 60 процентов базовых расходов на проживание, а тот факт, что многие люди со скромными деньгами по-прежнему покупают дорогую брендовую одежду и владеют личными автомобилями, должен косвенно свидетельствовать о причастности таких госслужащих к коррупции.