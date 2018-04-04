Заявки от кандидатов на кресло главы Воткинска начнут принимать с 10 апреля 

Конкурс должен пройти 22 мая, форма его проведения — собеседование, сообщает пресс-служба мэрии. Затем основные кандидатуры на пост рассмотрят депутаты городской думы Воткинска. Конкурсная комиссия также состоит из депутатов городской думы.
Напомним, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов отправил в отставку мэра Воткинска Владимира Перевозчикова. Бречалов одчеркнул, что в городе не организована работа с обращениями граждан. К чиновнику также появились вопросы и у правоохранительных органов.
Сейчас пост врио главы муниципального образования «Город Воткинск» занимает Ольга Сорокина.