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В Красноярске труднее всего найти работу госслужащим, юристам и управленцам
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В Красноярске труднее всего найти работу госслужащим, юристам и управленцам 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Меньше всего проблем с трудоустройством испытывают жители Красноярска и Барнаула — в среднем на одно предложение претендуют пять соискателей, такие данные приводят эксперты hh.ru.
Сложности с поиском работы испытывают в начале карьеры и студенты — 11,8 человек на место, претендующие на государственные должности — 11,0, юристы — 7,2, руководители высшего звена — 6,3 и бухгалтеры — 5,9.
Наибольшую трудность с работой испытывают Кемерово и Омск — 6,5 человек на место. Например, в Омске на должности в госорганы претендуют, 18,5 человек на место, а карьеру сложно начинать в Кемерово (16,5 на место).
«Четыре-пять резюме на одно предложение сегодня считается нормой. При таком конкурсе соискатели могут найти работу без особых сложностей, а работодатели — сотрудников, — комментирует сотрудник компании Елана Таращук. — Сейчас наш регион находится в верхней границе нормы, с перевесом в сторону работодателей. Скорее всего, в ближайшие два месяца конкурс вырастет еще, но не значительно».
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