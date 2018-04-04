В Красноярске труднее всего найти работу госслужащим, юристам и управленцам

Меньше всего проблем с трудоустройством испытывают жители Красноярска Барнаула — в среднем на одно предложение претендуют пять соискателей, такие данные приводят эксперты hh.ru.

Сложности с поиском работы испытывают в начале карьеры и студенты — 11,8 человек на место, претендующие на государственные должности — 11,0, юристы — 7,2, руководители высшего звена — 6,3 и бухгалтеры — 5,9.

Наибольшую трудность с работой испытывают Кемерово Омск — 6,5 человек на место. Например, в Омске на должности в госорганы претендуют, 18,5 человек на место, а карьеру сложно начинать в Кемерово (16,5 на место).