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В Нижнем Новгороде асфальт кладут в лужи
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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

В Нижнем Новгороде асфальт кладут в лужи 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
С началом оттепели в Нижнем Новгороде активизировались работы по ремонту дорожных покрытий. Однако нижегородцы обеспокоены тем, что часто рабочие кладут асфальт непосредственно в лужи. Данная тема активно обсуждается в посвященных городу группах в социальных сетях.
В частности, очевидцы зафиксировали, как ведутся ремонтные работы на участке дороги на улице Березовская в Московском районе: асфальтная крошка утопает в воде.
Как пояснили нашему агентству в администрации Московского района, на Березовской производится засыпка ям бросовым асфальтом, что является временной мерой по недопущению возникновения ДТП.
«При возникновении новых деформаций будет произведены дополнительные работы по их устранению», — сообщили в администрации.
Всего в 2018 году на ямочный ремонт в Московском районе потратят 15 миллионов рублей.
Напомним, администрация Нижнего Новгорода запустила проект «АнтиЯма — НН» в социальной сети «Вконтакте».
Фото: vk.com
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