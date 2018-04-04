В Нижнем Новгороде асфальт кладут в лужи

С началом оттепели в Нижнем Новгороде активизировались работы по ремонту дорожных покрытий. Однако нижегородцы обеспокоены тем, что часто рабочие кладут асфальт непосредственно в лужи. Данная тема активно обсуждается в посвященных городу группах в социальных сетях.

В частности, очевидцы зафиксировали, как ведутся ремонтные работы на участке дороги на улице Березовская в Московском районе: асфальтная крошка утопает в воде.

Как пояснили нашему агентству в администрации Московского района, на Березовской производится засыпка ям бросовым асфальтом, что является временной мерой по недопущению возникновения ДТП.

«При возникновении новых деформаций будет произведены дополнительные работы по их устранению», — сообщили в администрации.

Всего в 2018 году на ямочный ремонт в Московском районе потратят 15 миллионов рублей.

Напомним, администрация Нижнего Новгорода запустила проект «АнтиЯма — НН» в социальной сети «Вконтакте».

Фото: vk.com