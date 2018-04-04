Ещё
«Лужа большая, асфальта может не хватить». Очередной «инновационный» ремонт дорог снял нижегородец
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Лужа большая, асфальта может не хватить». Очередной «инновационный» ремонт дорог снял нижегородец 

nn.ru 48 минут назад
Фото: nn.ru
Например, в 2016 году заместитель директора департамента благоустройства Нижнего Новгорода Роман Ухабин говорил, что не видит ничего преступного в том, чтобы ремонтировать дорогу во время небольшого дождя.
— Если поверхность влажная, но на ней нет луж, качество сцепления слоев дорожного полотна не ухудшается, — заявлял чиновник.
Такая же ситуация была прошлой весной в Приокском районе. Этим же «влажным» методом тогда ремонтировали и улицу Березовскую.
— Лужа большая, КАМАЗа может не хватить, — комментирует Александр происходящее у него под окном.
nn.ru: последние новости
Дзержинский завод попал в разработку столичного ФСБ По дороге в Москву «Стриж» превратился в «Ласточку». Пассажиры обиделись Тимати открывает ресторан с бургерами в Нижнем Новгороде
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп потребовал платы за Сирию95
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии182
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»319
Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна91
В Финляндии мужчина родил ребенка68
Видео
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение