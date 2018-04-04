«Лужа большая, асфальта может не хватить». Очередной «инновационный» ремонт дорог снял нижегородец 

Например, в 2016 году заместитель директора департамента благоустройства Нижнего Новгорода Роман Ухабин говорил, что не видит ничего преступного в том, чтобы ремонтировать дорогу во время небольшого дождя.
— Если поверхность влажная, но на ней нет луж, качество сцепления слоев дорожного полотна не ухудшается, — заявлял чиновник.
Такая же ситуация была прошлой весной в Приокском районе. Этим же «влажным» методом тогда ремонтировали и улицу Березовскую.
— Лужа большая, КАМАЗа может не хватить, — комментирует Александр происходящее у него под окном.