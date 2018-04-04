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На пасхальных ярмарках — продукты новосибирских производителей
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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

На пасхальных ярмарках — продукты новосибирских производителей 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В Новосибирске пройдут: с 4 по 6 апреля — ул. Челюскинцев, д. 21, — продовольственная ярмарка «Пасхальная»; с 2 по 6 апреля — пр. Дзержинского, д. 34/1, — универсальная ярмарка «Пасхальная»; 6 апреля — ул. Троллейная, д. 130а, — районная продовольственная ярмарка; 7 апреля — Гусинобродское шоссе, д. 20, — общегородская продовольственная ярмарка; 7 апреля — ул. Челюскинцев, д. 21, — районная продовольственная ярмарка; 7 апреля — ул. Свечникова, д. 4, — районная продовольственная ярмарка.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №14 от 4 апреля 2018 года
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