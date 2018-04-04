Для пробного матча перекрывают пол Мещеры и Звездинку

Первый тестовый матч Футбольной национальной лиги на стадионе в Нижнем Новгороде пройдет 15 апреля. По этому поводу с 9.00 до 20.00 будет ограничено движение транспорта на прилегающих улицах, сообщает городская администрация.

Будет перекрыты следующие участки:

улица Карла Маркса (от дома №21 по улице Карла Маркса до дома №1 по улице Бетанкура);

автомобильная дорога с западной стороны от дома №1 по улице Бетанкура;

автомобильная дорога с северной стороны от дома №1 по улице Бетанкура;

улица Самаркандская (от дома №26 по улице Керченской до улицы Совнаркомовской);

улица Совнаркомовская (от улицы Самаркандской до улицы Советской);

улица Должанская (от улицы Самаркандской до Волжской набережной);

улица Звездинка (от площади Горького до дома № 5а по улице Звездинка).

На площади Горького, напротив Дома связи, в дни матчей ЧМ-2018 будет организована посадочная площадка для шаттлов, которые доставят болельщиков на стадион. Также 15 апреля с 15.00 будет ограничено движение по:

Волжской набережной (на участке от дома 25 по Волжской набережной до улицы Совнаркомовской)

улице Совнаркомовской (на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной)

улице Самаркандской (на участках от улицы Бетанкура до дома 26 по улице Керченской и от улицы Советской до улицы Совнаркомовской)

улице Бетанкура (на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной) с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.

Исключение составляют автомобили, чьи владельцы успели купить билеты на матч. первыми на поле нового стадиона выйдут нижегородский «Олимпиец» и «Зенит-2» из Санкт-Петербурга , выступающие в первенстве ФНЛ. Билеты на этот матч закончились еще в марте.

Исключение составляют автомобили, чьи владельцы успели купить билеты на матч. первыми на поле нового стадиона выйдут нижегородский «Олимпиец» и «Зенит-2» из Санкт-Петербурга, выступающие в первенстве ФНЛ. Билеты на этот матч закончились еще в марте.

Второй тестовый матч дастся нижегородцам еще тяжелее. Для личного транспорта перекроют Канавинский мост, площадь Ленина, Мещерский бульвар, улицы Чкалова и Литвинова. Пространство вокруг Нижегородской ярмарки станет доступно только для аккредитованного транспорта, а вокруг стадиона — только по спецпропускам. Совнаркомовская, часть Советской, Самаркандская, Керченская и улица Карла Маркса станут полностью пешеходными.