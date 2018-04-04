Истина где-то рядом

Российский фотограф Александр Битюцких из Воронежа стал победителем национального конкурса в рамках Sony World Photography Awards 2018. Его работа под названием «Лес» признана лучшей среди снимков российских фотографов.

«Эта работа — моя любимая, поэтому я решил выставить ее на конкурс. Фотография была сделана в чаще леса и в эту же минуту родилась идея дополнить ее глубоким космосом. В ней я чувствую тонкую связь человека на Земле со всей космической Вселенной вокруг», — говорит Александр Битюцких.

Битюцких увлекается фотографией и музыкой. Он экспериментирует с фотоколлажами с 2017 года. Его работа также попала в шорт-лист открытого конкурса в категории «Улучшенная фотография».

«Для меня неожиданно даже попасть в шорт-лист. Я никак не рассчитывал, что возьму национальную премию. Это очень ценно для меня. Работы остальных участников прекрасны и сделаны на высочайшем уровне — это одна из главных причин, по которой я рад быть среди них», — комментирует фотограф свою победу GEO.