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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

Истина где-то рядом 

GEO 1 час назад
Фото: GEO
Российский фотограф Александр Битюцких из Воронежа стал победителем национального конкурса в рамках Sony World Photography Awards 2018. Его работа под названием «Лес» признана лучшей среди снимков российских фотографов.
«Эта работа — моя любимая, поэтому я решил выставить ее на конкурс. Фотография была сделана в чаще леса и в эту же минуту родилась идея дополнить ее глубоким космосом. В ней я чувствую тонкую связь человека на Земле со всей космической Вселенной вокруг», — говорит Александр Битюцких.
Битюцких увлекается фотографией и музыкой. Он экспериментирует с фотоколлажами с 2017 года. Его работа также попала в шорт-лист открытого конкурса в категории «Улучшенная фотография».
«Для меня неожиданно даже попасть в шорт-лист. Я никак не рассчитывал, что возьму национальную премию. Это очень ценно для меня. Работы остальных участников прекрасны и сделаны на высочайшем уровне — это одна из главных причин, по которой я рад быть среди них», — комментирует фотограф свою победу GEO.
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