Ещё
Фаина Раневская: «Я обезсмертилась тем, что его обнимала и целовала»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

Фаина Раневская: «Я обезсмертилась тем, что его обнимала и целовала» 

GEO 1 час назад
Фото: GEO
Письмо актрисы Фаины Раневской, написанное журналисту газеты Татьяне Тэсс через два дня после гибели Юрия Гарарина, обнаружил сотрудник музея космонавтики среди бумаг аукционного дома «Литфонд». В СМИ публикуется впервые.
29 / III 68  Таня, Вы, конечно в том же состоянии угнетения в каком я пишу сейчас. — Вспомнилось: — со слов Е. П. Пешковой, — она умоляла похоронить Горького на Новодевичьем вместе с сыном, но ей ответили: — «Горький принадлежит миру, а не семье».
Почему же Гагарину не сказали о том, что он принадлежит миру, а не себе и разрешили ему лететь? И тут равнодушие, и тут безразличие, непонимание значения личности его, — первооткрывателя космоса.
Горе и гнев терзают меня, а какой он был прекрасный в общении с ним, скромный даже застенчивый. —
Я обезсмертилась1 тем, что его обнимала и целовала, а потом видела это в кино.
О том, что человек в космосе мне позвонила Павла Леонтьевна2, а я думала, что она шутит. — Я помчалась к ним и мы всей семьей ликовали. —
Вчера мне пришлось играть сцены из «Сомова»3 — а я только и думала о гибели Гагарина. — была растеряна и несчастна, а вернувшись домой одна пила водку, — такого со мной не было никогда.
Будьте благополучны
1. Авторская орфография и пунктуация сохранены. Актриса употребила слово «обезсмертилась» не по безграмотности, а чтобы усилить его значение и звучание — неумирающий, вечный — как это звучало в церковнославянском языке.
2. Павла Вульф (1878–1961) — советская актриса. После революции жила в Ростове-на-Дону, там познакомилась с Фаиной Раневской. Стала ее другом и учителем.
3. «Сомов» — спектакль по пьесе Максима Горького «Сомов и другие», в котором Фина Раневская играла роль Анны Сомовой.
Редакция GEO благодарит музей космонавтики за помощь в публикации письма. До 30 апреля в музее в зале «Утро космической эры» проходит выставка к 50-летию со дня гибели первого космонавта планеты Юрия Гагарина. На экспозиции впервые показывают оригинал письма народной артистки СССР Фаины Раневской, написанное журналисту газеты «Известия» Татьяне Тэсс через два дня после гибели космонавта, и обломки корпуса и фонаря самолета, в котором разбился первый космонавт.
GEO: последние новости
Зачем нам Марс? Нейтрино: наш пропуск в параллельный мир? Истина где-то рядом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»227
Япония заявила протест России121
Бориса Джонсона поймали на лжи о России233
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин151
Шойгу предупредил о новой угрозе233
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение