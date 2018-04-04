Фаина Раневская: «Я обезсмертилась тем, что его обнимала и целовала»

Письмо актрисы Фаины Раневской , написанное журналисту газеты Татьяне Тэсс через два дня после гибели Юрия Гарарина, обнаружил сотрудник музея космонавтики среди бумаг аукционного дома «Литфонд». В СМИ публикуется впервые.

29 / III 68 Таня, Вы, конечно в том же состоянии угнетения в каком я пишу сейчас. — Вспомнилось: — со слов Е. П. Пешковой, — она умоляла похоронить Горького на Новодевичьем вместе с сыном, но ей ответили: — «Горький принадлежит миру, а не семье».

Почему же Гагарину не сказали о том, что он принадлежит миру, а не себе и разрешили ему лететь? И тут равнодушие, и тут безразличие, непонимание значения личности его, — первооткрывателя космоса.

Горе и гнев терзают меня, а какой он был прекрасный в общении с ним, скромный даже застенчивый. —

Я обезсмертилась1 тем, что его обнимала и целовала, а потом видела это в кино.

О том, что человек в космосе мне позвонила Павла Леонтьевна2, а я думала, что она шутит. — Я помчалась к ним и мы всей семьей ликовали. —

Вчера мне пришлось играть сцены из «Сомова»3 — а я только и думала о гибели Гагарина. — была растеряна и несчастна, а вернувшись домой одна пила водку, — такого со мной не было никогда.

Будьте благополучны

1. Авторская орфография и пунктуация сохранены. Актриса употребила слово «обезсмертилась» не по безграмотности, а чтобы усилить его значение и звучание — неумирающий, вечный — как это звучало в церковнославянском языке.

2. Павла Вульф (1878–1961) — советская актриса. После революции жила в Ростове-на-Дону, там познакомилась с Фаиной Раневской. Стала ее другом и учителем.

3. «Сомов» — спектакль по пьесе Максима Горького «Сомов и другие», в котором Фина Раневская играла роль Анны Сомовой.