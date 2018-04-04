Фаина Раневская: «Я обезсмертилась тем, что его обнимала и целовала» 

Письмо актрисы Фаины Раневской, написанное журналисту газеты Татьяне Тэсс через два дня после гибели Юрия Гарарина, обнаружил сотрудник музея космонавтики среди бумаг аукционного дома «Литфонд». В СМИ публикуется впервые.
29 / III 68 Таня, Вы, конечно в том же состоянии угнетения в каком я пишу сейчас. — Вспомнилось: — со слов Е. П. Пешковой, — она умоляла похоронить Горького на Новодевичьем вместе с сыном, но ей ответили: — «Горький принадлежит миру, а не семье».
Почему же Гагарину не сказали о том, что он принадлежит миру, а не себе и разрешили ему лететь? И тут равнодушие, и тут безразличие, непонимание значения личности его, — первооткрывателя космоса.
Горе и гнев терзают меня, а какой он был прекрасный в общении с ним, скромный даже застенчивый. —
Я обезсмертилась1 тем, что его обнимала и целовала, а потом видела это в кино.
О том, что человек в космосе мне позвонила Павла Леонтьевна2, а я думала, что она шутит. — Я помчалась к ним и мы всей семьей ликовали. —
Вчера мне пришлось играть сцены из «Сомова»3 — а я только и думала о гибели Гагарина. — была растеряна и несчастна, а вернувшись домой одна пила водку, — такого со мной не было никогда.
Будьте благополучны
1. Авторская орфография и пунктуация сохранены. Актриса употребила слово «обезсмертилась» не по безграмотности, а чтобы усилить его значение и звучание — неумирающий, вечный — как это звучало в церковнославянском языке.
2. Павла Вульф (1878–1961) — советская актриса. После революции жила в Ростове-на-Дону, там познакомилась с Фаиной Раневской. Стала ее другом и учителем.
3. «Сомов» — спектакль по пьесе Максима Горького «Сомов и другие», в котором Фина Раневская играла роль Анны Сомовой.
Редакция GEO благодарит музей космонавтики за помощь в публикации письма. До 30 апреля в музее в зале «Утро космической эры» проходит выставка к 50-летию со дня гибели первого космонавта планеты Юрия Гагарина. На экспозиции впервые показывают оригинал письма народной артистки СССР Фаины Раневской, написанное журналисту газеты «Известия» Татьяне Тэсс через два дня после гибели космонавта, и обломки корпуса и фонаря самолета, в котором разбился первый космонавт.