В Кении усыпили последнего самца северного белого носорога

Ветеринары заповедника Ол Педжета решили усыпить последнего самца северного белого носорога по кличке Судан . Ему было 45 лет и он сильно болел: его мышцы атрофировались, кости крошились, а в кожные трещины на правой ноге попала инфекция и вызвала сильное воспаление. За последние сутки состояние Судана резко ухудшилось — он не мог даже ходить, поэтому врачи решили облегчить его страдания. Продолжительность жизни белых носорогов от сорока до пятидесяти лет.

«Все мы в Ол Педжета опечалены смертью Судана. Он был отличным представителем своего вида, и мы будем помнить его за работу, которую он проделал, чтобы обратить внимание общественности по всему миру на положение, в котором находятся не только носороги, но и тысячи других вымирающих видов в результате разрушительной деятельности людей», — говорит генеральный директор заповедника Ричард Винь.

До 2009 года Судан жил в зоопарке Двур-Кралове в Чехии . Затем его перевезли в Кенийский заповедник Ол Педжета. После смерти Судана на планете осталось только две представительницы вида — дочь самца Наджин и его внучка Фату. Перед инъекцией врачи взяли генетический материал животного. Биологи надеются спасти подвид при помощи искусственного оплодотворения — подсадив оплодотворенную яйцеклетку самке южного белого носорога.

Северный белый носорог — второе по величине животное после слона. Представители этого подвида крупнее своих южных собратьев. Их вес достигает 4,5 тонн. Зато популяция южных белых носорогов многочисленнее. Благодаря усилиям южноафриканцев численность животных выросла со 100 особей в 1895 году до примерно 20 000 в 2015.

В 1960 году популяция северных белых носорогов насчитывала 2250 особей. Но спустя всего 20 лет осталось всего 15 животных. В первую очередь носороги пострадали от рук браконьеров. Порошок из рога носорога считается целебным и используется в нетрадиционной медицине в азиатских странах — один грамм стоит 50 долларов на черном рынке.