Следствие — в шоке. Как российские спецслужбы оправдывают пытки

Правозащитники встревожены волной насилия спецслужб в отношении гражданских активистов. Sobesednik.ru выяснил детали.

Самым резонансным стало дело петербургских и пензенских анархистов, где главным «следователем» стал электрошокер.

Связанные одной «Сетью»

Вооруженный мятеж, намеченный на президентские выборы, удалось предотвратить Федеральной службе безопасности . Во всяком случае, если верить обвинениям в адрес до недавних пор не известной организации под названием «Сеть».

В конце прошлого и начале этого года спецслужбы провели серию арестов членов группировки, которые якобы планировали убийства чиновников, глав местных отделений полиции и лидеров «Единой России» . По версии следствия, эти подогретые народным недовольством действия должны были привести к революции.

Всего по делу были задержаны девять человек. Молодых людей (все младше 30 лет) с антифашистскими и анархистскими взглядами заподозрили в создании террористического сообщества. По утверждению родственников и защиты, все они подверглись физическому насилию. А некоторых могут продолжать пытать и в эти минуты.

Главное подтверждение вины — признания обвиняемых. Но под пытками, если они действительно были, не то что активисты — даже сами сотрудники ФСБ могли бы оговорить себя. Еще у некоторых при обыске было обнаружено оружие, но они заявляют о том, что его подкинули.

«Меня били током»

До своего задержания в аэропорту в конце января и водворения в СИЗО Филинков работал программистом. Из Пулково он собирался вылететь к своей жене в Киев. Но был задержан сотрудниками ФСБ и арестован после получения признательных показаний. Впоследствии он от них откажется.

— Самое поразительное, что, даже когда мы занялись розыском Виктора по просьбе его супруги, несмотря на опубличивание его истории, пытки продолжались. Я с таким столкнулась впервые. Видимо, ФСБ ничего не боится, ни один сотрудник никогда не был привлечен к ответственности за избиения, — недоумевает Теплицкая.

Со слов левого активиста, его избивали и применяли электрошокер. «Мне задавали вопросы, если я не знал ответа — меня били током, если ответ не совпадал с их ожиданиями — били током», — рассказал он членам ОНК, которые зафиксировали на его теле многочисленные ожоги.

Согласно показаниям, дело происходило в автомобиле в лесу. После того как задержанный стал более «сговорчивым», его уже повезли в здание петербургского УФСБ для формальных процессуальных действий.

Цифра

11% россиян одобряют пытки подозреваемых. Фонд «Общественный вердикт».

«Будет хуже»

Пыткам подверглись, согласно информации ОНК и адвокатов, и другие обвиняемые: питерцы Игорь Шишкин и Илья Капустин, а также Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Василий Куксов и Егор Зорин из Пензы . Бить их электрошокерами продолжали даже в СИЗО, а за отказ от признаний, жалобы и общение с правозащитниками обещали, что будет еще хуже.

— На моего подзащитного Филинкова продолжают в изоляторе давить те же оперативники, на которых он написал заявление о пытках. В частности, сотрудник Константин Бондарев . Я просил начальника УФСБ запретить им посещать Филинкова в СИЗО, но получил отказ, — сообщил «Собеседнику» адвокат Виталий Черкасов

Отстранение оперативников возможно только после проведения доследственной проверки по фактам пыток. Этим делом сейчас занимается следственное управление СКР . На днях издание «Фонтанка» сообщило, что сотрудники ФСБ на опросах в Следкомитете подтвердили применение шокеров к анархистам, но обосновали это «служебной надобностью». Мол, они предпринимали попытки к бегству и ничем, кроме шокеров, их было не остановить.

В управлении СКР по Западному военному округу «Собеседнику» не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

— Могу только подтвердить, что проверка идет, — был краток ответственный за взаимодействие со СМИ Виталий Соловьев

Член ОНК Санкт-Петербурга Екатерина Косаревская находит версию ФСБ мало похожей на правду:

— Я видела следы от шокера у Филинкова в паховой области. С трудом могу себе представить, что в это место ударять потребовалось для предотвращения побега, да еще 20 раз, — сказала Косаревская «Собеседнику».

Новая «методичка»

Слишком часто в последние месяцы стала поступать информация о применении сотрудниками спецслужб электрошокеров, поделились своими наблюдениями члены ОНК.

— Происходит это не только в Петербурге. 14 марта пытали антифашиста из Москвы Святослава Речкалова, — отмечает Екатерина Косаревская.

Сам Речкалов так рассказал о произошедшем: «Мне на голову надели мешок, после чего били током, постоянно увеличивая мощность разряда и длительность». От него требовали дать признательные показания по делу о вандализме у офиса «Единой России». Речкалову повезло — его в итоге отпустили на свободу.

Бывает и так К трем годам условно приговорил суд в Костроме сотрудника Центра по борьбе с экстремизмом Эдуарда Волкова . На агитационном пикете сторонников Навального майор полиции рассек бровь волонтеру оппозиционного штаба Александру Зыкову

А вот дайвера из Калининграда Александра Закамского после «обработки» сотрудниками ФСБ нашли повешенным в камере. Дело было 8 марта, Закамского заподозрили в сбыте амфетамина.

— Я сейчас и этим делом тоже занимаюсь, — сказал адвокат Виталий Черкасов, — там тоже фигурируют пытки электрошокером.

Тенденцию подтверждает и Яна Теплицкая:

— Складывается впечатление, что у спецслужб появилась новая «методичка». Они как по инструкции действуют с этими шокерами, и даже словесные угрозы при этом звучат одинаковые.

География применения электрошокеров действительно широкая. В Челябинске на них жаловались активисты, которые повесили на заборе плакат «ФСБ — главный террорист».

По подсчетам «Собеседника», через сайт госзакупок за последние два года российскими силовиками было приобретено не менее 644 электрошокеров, в т.ч. для нужд Росгвардии и ФСБ. Крупный поставщик — ООО «Тандер» из Нижнего Новгорода — заработал на господрядах более 43 млн руб.

«Собеседник» отправил запрос в Центр общественных связей ФСБ России с просьбой пояснить, как регламентируется применение сотрудниками электрошоковых устройств.

Оправдание исключено

За участие в террористическом сообществе арестованным анархистам грозит до 10 лет лишения свободы. Даже несмотря на то, что никаких конкретных действий им не вменяется, лишь подготовка к свержению власти.

Десятки правозащитных движений подписались под обращением в ООН Совет Европы по делу «Сети». Международные организации предлагают публично осудить пытки со стороны российских структур и взять разбирательство под свой контроль.

Дмитрий Быков и Выступили в поддержку анархистов и творческие знаменитости, в том числе Андрей Макаревич Артемий Троицкий . Однако шансов на благополучный исход немного, признает адвокат Черкасов: «Ну вы же понимаете, как у нас суды работают».

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Материал вышел в издании «Собеседник» №13-2018 под заголовком «Следствие — в шоке».