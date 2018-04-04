Правозащитники встревожены волной насилия спецслужб в отношении гражданских активистов. Sobesednik.ru выяснил детали.
Самым резонансным стало дело петербургских и пензенских анархистов, где главным «следователем» стал электрошокер.
Связанные одной «Сетью»
Вооруженный мятеж, намеченный на президентские выборы, удалось предотвратить Федеральной службе безопасности. Во всяком случае, если верить обвинениям в адрес до недавних пор не известной организации под названием «Сеть».
В конце прошлого и начале этого года спецслужбы провели серию арестов членов группировки, которые якобы планировали убийства чиновников, глав местных отделений полиции и лидеров «Единой России». По версии следствия, эти подогретые народным недовольством действия должны были привести к революции.
Всего по делу были задержаны девять человек. Молодых людей (все младше 30 лет) с антифашистскими и анархистскими взглядами заподозрили в создании террористического сообщества. По утверждению родственников и защиты, все они подверглись физическому насилию. А некоторых могут продолжать пытать и в эти минуты.
Главное подтверждение вины — признания обвиняемых. Но под пытками, если они действительно были, не то что активисты — даже сами сотрудники ФСБ могли бы оговорить себя. Еще у некоторых при обыске было обнаружено оружие, но они заявляют о том, что его подкинули.
«Меня били током»
— Виктора Филинкова мучили пять часов, а кровь с лица стирали его же шапкой, — рассказывает «Собеседнику» член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Петербурга Яна Теплицкая.
До своего задержания в аэропорту в конце января и водворения в СИЗО Филинков работал программистом. Из Пулково он собирался вылететь к своей жене в Киев. Но был задержан сотрудниками ФСБ и арестован после получения признательных показаний. Впоследствии он от них откажется.
— Самое поразительное, что, даже когда мы занялись розыском Виктора по просьбе его супруги, несмотря на опубличивание его истории, пытки продолжались. Я с таким столкнулась впервые. Видимо, ФСБ ничего не боится, ни один сотрудник никогда не был привлечен к ответственности за избиения, — недоумевает Теплицкая.
Со слов левого активиста, его избивали и применяли электрошокер. «Мне задавали вопросы, если я не знал ответа — меня били током, если ответ не совпадал с их ожиданиями — били током», — рассказал он членам ОНК, которые зафиксировали на его теле многочисленные ожоги.
Согласно показаниям, дело происходило в автомобиле в лесу. После того как задержанный стал более «сговорчивым», его уже повезли в здание петербургского УФСБ для формальных процессуальных действий.
Цифра
11% россиян одобряют пытки подозреваемых. Фонд «Общественный вердикт».
«Будет хуже»
Пыткам подверглись, согласно информации ОНК и адвокатов, и другие обвиняемые: питерцы Игорь Шишкин и Илья Капустин, а также Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Василий Куксов и Егор Зорин из Пензы. Бить их электрошокерами продолжали даже в СИЗО, а за отказ от признаний, жалобы и общение с правозащитниками обещали, что будет еще хуже.
— На моего подзащитного Филинкова продолжают в изоляторе давить те же оперативники, на которых он написал заявление о пытках. В частности, сотрудник Константин Бондарев. Я просил начальника УФСБ запретить им посещать Филинкова в СИЗО, но получил отказ, — сообщил «Собеседнику» адвокат Виталий Черкасов.
Отстранение оперативников возможно только после проведения доследственной проверки по фактам пыток. Этим делом сейчас занимается следственное управление СКР. На днях издание «Фонтанка» сообщило, что сотрудники ФСБ на опросах в Следкомитете подтвердили применение шокеров к анархистам, но обосновали это «служебной надобностью». Мол, они предпринимали попытки к бегству и ничем, кроме шокеров, их было не остановить.
В управлении СКР по Западному военному округу «Собеседнику» не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
— Могу только подтвердить, что проверка идет, — был краток ответственный за взаимодействие со СМИ Виталий Соловьев.
Член ОНК Санкт-Петербурга Екатерина Косаревская находит версию ФСБ мало похожей на правду:
— Я видела следы от шокера у Филинкова в паховой области. С трудом могу себе представить, что в это место ударять потребовалось для предотвращения побега, да еще 20 раз, — сказала Косаревская «Собеседнику».
Новая «методичка»
Слишком часто в последние месяцы стала поступать информация о применении сотрудниками спецслужб электрошокеров, поделились своими наблюдениями члены ОНК.
— Происходит это не только в Петербурге. 14 марта пытали антифашиста из Москвы Святослава Речкалова, — отмечает Екатерина Косаревская.
Сам Речкалов так рассказал о произошедшем: «Мне на голову надели мешок, после чего били током, постоянно увеличивая мощность разряда и длительность». От него требовали дать признательные показания по делу о вандализме у офиса «Единой России». Речкалову повезло — его в итоге отпустили на свободу.
Бывает и так К трем годам условно приговорил суд в Костроме сотрудника Центра по борьбе с экстремизмом Эдуарда Волкова. На агитационном пикете сторонников Навального майор полиции рассек бровь волонтеру оппозиционного штаба Александру Зыкову.
А вот дайвера из Калининграда Александра Закамского после «обработки» сотрудниками ФСБ нашли повешенным в камере. Дело было 8 марта, Закамского заподозрили в сбыте амфетамина.
— Я сейчас и этим делом тоже занимаюсь, — сказал адвокат Виталий Черкасов, — там тоже фигурируют пытки электрошокером.
Тенденцию подтверждает и Яна Теплицкая:
— Складывается впечатление, что у спецслужб появилась новая «методичка». Они как по инструкции действуют с этими шокерами, и даже словесные угрозы при этом звучат одинаковые.
География применения электрошокеров действительно широкая. В Челябинске на них жаловались активисты, которые повесили на заборе плакат «ФСБ — главный террорист».
По подсчетам «Собеседника», через сайт госзакупок за последние два года российскими силовиками было приобретено не менее 644 электрошокеров, в т.ч. для нужд Росгвардии и ФСБ. Крупный поставщик — ООО «Тандер» из Нижнего Новгорода — заработал на господрядах более 43 млн руб.
«Собеседник» отправил запрос в Центр общественных связей ФСБ России с просьбой пояснить, как регламентируется применение сотрудниками электрошоковых устройств.
Оправдание исключено
За участие в террористическом сообществе арестованным анархистам грозит до 10 лет лишения свободы. Даже несмотря на то, что никаких конкретных действий им не вменяется, лишь подготовка к свержению власти.
Десятки правозащитных движений подписались под обращением в ООН и Совет Европы по делу «Сети». Международные организации предлагают публично осудить пытки со стороны российских структур и взять разбирательство под свой контроль.
Выступили в поддержку анархистов и творческие знаменитости, в том числе Андрей Макаревич, Дмитрий Быков и Артемий Троицкий. Однако шансов на благополучный исход немного, признает адвокат Черкасов: «Ну вы же понимаете, как у нас суды работают».
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Материал вышел в издании «Собеседник» №13-2018 под заголовком «Следствие — в шоке».