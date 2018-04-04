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В Пасху в Ярославле увеличат количество автобусов до кладбищ
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В Пасху в Ярославле увеличат количество автобусов до кладбищ 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. В субботу, 7 апреля, автобусы № 5 «Красная площадь — Осташинское кладбище», № 14 «Богоявленская площадь — Игнатовское кладбище», № 15 «15 МКР — Игнатовское кладбище» будут следовать в соответствии с действующим расписанием.
8 апреля на указанные маршруты привлекут дополнительный транспорт. Также власти запустят автобусы № 5А «Красная площадь — Осташинское кладбище» (по улицам Чкалова, Добрынина, Промышленная) и № 5Б «15 МКР — Осташинское кладбище».
С подобным расписанием можно познакомиться здесь.
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