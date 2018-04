Джиллиан Андерсон защитит китов

Джиллиан Андерсон (Gillian Anderson) стала послом Антарктики в акции Гринпис за создание морского заповедника в Южном океане. «Грустно, что мы так быстро опустошаем океаны и так медленно решаемся их защитить. Хотя ученые давно пришли к выводу, что обширные морские заповедники необходимы, мы мало продвинулись в их создании. Именно поэтому я решила поддержать кампанию Гринпис», — говорит актриса.

В своей колонке в британской газете «Таймс» Джиллиан Андерсон рассказала, как мечты детства о морских путешествиях привели ее к защите китов и пингвинов.

«Антарктика, расположенная на другом конце света, славится суровыми условиями. Но именно здесь чувствуют себя дома необыкновенные создания: гигантские синие киты, важные императорские пингвины, странники-альбатросы…

Здесь вы встретите совершенно инопланетного вида существ: например, ледяную рыбу, которая не замерзает во льду благодаря природному «антифризу» в крови, фантастическую морскую лилию или гигантского кальмара, которого так трудно поймать.

Жизнь на дне моря Уэдделла

Подводный мир меня всегда очаровывал. Еще до того, как я решила стать актрисой, я мечтала о будущем морского биолога. Прошли годы, и сегодня вопрос сохранения этого загадочного мира стоит остро, как никогда. Я приняла решение стать послом Антарктики, чтобы поддержать создание самого большого морского заповедника на Земле.

ООН предупреждает, что уже сейчас более двух третей рыбных ресурсов планеты истощены или на грани истощения. Современная рыбная промышленность не имеет ничего общего с традиционным ловом, который не нарушал природного равновесия. Ее масштабы трудно вообразить: рыболовные траулеры — это плавучие заводы, каждый из которых достигает размера футбольного поля и может опустошать моря месяцами.

Проблемы океанов кажутся огромными, но у них есть простые и дерзкие решения.

Научное сообщество пришло к выводу, что для сохранения морской природы мы должны взять под охрану 30% мировой акватории, полностью запретив там вылов ресурсов. Морские заповедники станут безопасным приютом для дикой природы и дадут ей возможность восстановиться после вмешательства человека. Более того, они принесут пользу всему человечеству. Ведь когда популяции рыбы восстановятся в заповедниках, они заселят и другие акватории, а, значит, обеспечат пищей миллионы человек.

Ученые доказали, что чем больше рыбы, китов и криля в море — тем больше наши шансы на будущее в условиях изменения климата. Мы можем только предполагать, какие еще открытия принесут биология и медицина.

Континент Антарктида уже защищен законом, но окружающие моря, от которых зависит жизнь всех его обитателей, остаются беззащитными. К счастью, Антарктическая Комиссия, в которую входят правительства ведущих стран, в силах это изменить.

В этом году Комиссия рассмотрит предложение создать заповедник в море Уэдделла. Может быть создан самый большой заповедник на Земле, площадью в 1,8 миллиона квадратных километров — в пять раз больше площади Германии

Это шанс, который нельзя упустить.

Результат переговоров зависит от того, сколько стран поддержат это решение. Мы знаем, что у нас больше шансов быть услышанными, если мы выступим как единое, большое, целеустремленное движение. Гринпис возглавил международное движение в защиту Южного океана, к которому присоединились уже более миллиона человек. Как посол Антарктики, я тоже хочу внести в него личный вклад.

Все вместе мы можем добиться того, что нетронутая Антарктика, бурлящая морской жизнью, будет сохранена для многих будущих поколений».

Add your name with mine to support @GreenpeaceUK's campaign to create the world's largest protected area — an Antarctic Ocean Sanctuary. #ProtectAntarctic 📝 https://t.co/4DFVi3mI1o pic.twitter.com/JONqatSKoV

— Gillian Anderson (@GillianA) 15 марта 2018 г.