Как фотографировать на смартфон

Вы ведете воркшопы по мобильной фотографии. Давайте для начала объясним читателям, что же такое «воркшоп» и чему там можно научиться?

Воркшоп — это формат занятия, на котором участники интенсивно выполняют задания, чтобы быстро освоить определенный навык. Группа с первых минут приступает к практическим упражнениям по принципу «сделал — осознал как улучшить — сделал еще раз». Мы не ведем кружки рефлектирующих фототеоретиков, а учим фотографировать в любых условиях. Для этого нужно: снимать кадры осознанно, правильно управлять собой, героем и телефоном. Этому мы и учим. Разве умение фотографировать — это не врожденный талант?

Я убежден, что научиться фотографировать может каждый. Не все будут этим зарабатывать на жизнь, но хорошо снимать может любой. Мобильная фотография сегодня — базовый социальный навык. Не все умеют круто фотографировать, но те, кто могут — на коне. К таланту у меня подход прагматичный. Талантливые фотографы отличаются от других… опытом: мыслят глубже и быстрее, видят яснее и делают четче. Мне приятно думать, что секрет талантливых в точной фокусировке и трудолюбии. 10 000 осознанных повторений — и вас тоже будут называть талантом те, кто этих повторений не сделал. Практика под присмотром хорошего наставника поможет раскрыть талант в любом человеке, надо только начать. Это как бег. Вы не узнаете есть ли у вас задатки, пока не побежите. Мы обучили сотни обычных людей, которые никогда не снимали раньше, и точно знаем, что фотонавык можно успешно «прокачать». Три главных правила при съемке на мобильный телефон?

Держите телефон горизонтально и двумя руками. Тогда качество снимка будет выше, а возможностей для обработки — больше. Протирайте камеру перед съемкой. Половина кадров теряет в резкости из-за грязной камеры. Настройте сетку на дисплее в режиме съемки — горизонт кадра не будет завален, и с композицией так проще работать. Три программы для обработки фото на телефоне, которые должны быть у каждого? VSCO, Snapseed, Lightroom. Как расположить к себе героя, чтобы перед камерой он чувствовал себя комфортно?

Универсальный совет — искренне заботиться о герое, делать все, чтобы он выглядел круто. Проявите к человеку интерес, поговорите с ним. И научите делать «черепаху»: чтобы выгодно показать шею и подбородок героя, он должен «чуть вылезти из панциря». Как и какими способами передать характер и индивидуальность героя?

Фотограф всегда передает личное восприятие и собственное видение героя. Поэтому лучше разобраться в своих мыслях, отследить эмоции и постараться честно ответить на вопрос «Каким я вижу/хочу видеть героя?» вместо «В чем индивидуальность героя?». Как выбирать кадры и искать сюжеты, видеть красивое в повседневном?

Идей — миллион. Начните с игры в то, что вам нравится. Сделайте фотоколлекцию про любимый цвет, человека, дом, животное, улицу. Или про то, что не нравится — это заводит еще быстрее. Есть ли техники, которые помогают набить руку, чтобы делать красивые кадры. Кто-то советует больше смотреть, снимать. А какие у вас секреты?

Лучший способ набить руку — ограничить себя и практиковать в жестких рамках. Как понять, что растешь, когда сравниваешь фотографию пшеничного поля, снятую год назад, и вчерашнее московское утро? Мягкое не сравнить с пушистым. Поэтому отлично работают ограничения у меня, например, есть спарринг-герой — мужчина в шляпе. Этот образ я снимаю несколько лет, куда бы ни приехал, и по этим фотографиям заметна динамика мастерства. Придумайте себе похожую задачу и выполняйте ее (девушка с зонтом, бабушка в берете, рыжий кот, странный свет). А когда рука окрепнет и глаз заблестит, ставьте перед собой новую цель и работайте над ней.