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Награда переводчикам при уголовном производстве облагается взносами
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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

Награда переводчикам при уголовном производстве облагается взносами 

Время бухгалтера 1 час назад
П. 1 ст. 420 НК РФ определяет, что взносами облагают плату физлицам в рамках трудовых отношений. Взносы начисляют и на выплаты, произведенные по договорам ГПХ, кроме взносов на соцстрахование по болезни или в связи с материнством. Об этом сказано в п. 3 ст. 422 НК РФ.
Из ст. 59, 131 и 169 УПК РФ следует, что переводчикам, работающим по поручению следователя или дознавателя в уголовном производстве, платят вознаграждение, если эта работа не является частью их обязанностей. Размер этой награды закреплен в законодательстве. Договор ГПХ в таком случае может существовать как в письменном, так и устном виде.
Получается, что на оплату исполненной работы переводчика начисляют взносы, идущие на ОМС и пенсионное страхование.
Вывод специалистов Минфина поддерживает позицию ФНС РФ.
ПИСЬМО Минфина РФ от 13.03.2018 № 03-15-05/15226
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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