Йоги: собака с человеческим лицом

«Эта собака выглядит почти, как человек», — подобные комментарии оставляют пользователи социальных сетей под фотографией годовалого ши-пу, помесь ши-тцу и пуделя, по кличке Йоги. Он живет в американском штате Массачусетс вместе со своей хозяйкой Шанталь Дезджардинс. Женщина регулярно публикует фотографии пса на фейсбуке. Но только после того, как друг семьи разместил снимок Йоги на портале Reddit, интернет-пользователи обратили на него внимание. На момент написания этой статьи пост собрал 645 комментариев.

Некоторых пользователей напугал вид пса. «Мне очень жаль собаку, потому что он, возможно, милый, но вместе с тем и ужасающий. Мне кажется, будто в его тело заточили бородатого мужчину с карими глазами», — пишет читатель под ником istara.

Хозяйка Йоги говорит, что до всеобщего ажиотажа она не замечала, что ее пес напоминает человека. Американка считает, что мордочка животного выглядит, как лицо из-за выразительных глаз, иллюзии бровей, розовых губ и стрижки.