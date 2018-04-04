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«Поморский карбас» претендует на национальную премию «Хрустальный компас»
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«Поморский карбас» претендует на национальную премию «Хрустальный компас» 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
«Поморскому карбасу» требуется помощь северян: до 30 апреля продлится голосование на национальную премию Русского географического общества «Хрустальный компас». Каждый пользователь может проголосовать за любое количество проектов, но только один раз в сутки.
Летом 2017 года в селе Лешуконское члены клуба «Морские практики» построили парусно-гребной карбас. Таких уже не делают на Поморье, но макет которого по счастливому стечению обстоятельств сохранился в Архангельском краеведческом музее. Работа продолжалась 17 дней — это также быстро, как строили поморы в старину. На следующий день после спуска карбаса на воду начался морской этап проекта.
Карбас «Вашка» за десять дней прошел 800 км и прибыл на Соловецкие острова. Проект вызвал большой интерес в яхтенном сообществе и среди людей, увлечённых морем и историей своей страны, стал основанием для создания нового культурно-исторического бренда Русского Севера — «Поморский карбас». Записи судового журнала плавания можно почитать на сайте проекта.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов предложил представить уникальный проект в рамках международного арктического форума «Арктика — территория диалога» в 2019 году.
Конкурентов на победу у «Поморского карбаса» — достаточно. В 2018 году на конкурс поступили 327 проектов из 68 регионов России и 23 стран мира, включая Австралию, Великобританию, Италию, Швецию, ЮАР, Японию и другие страны.
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