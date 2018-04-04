«Поморский карбас» претендует на национальную премию «Хрустальный компас»

«Поморскому карбасу» требуется помощь северян: до 30 апреля продлится голосование на национальную премию Русского географического общества «Хрустальный компас». Каждый пользователь может проголосовать за любое количество проектов, но только один раз в сутки.

Летом 2017 года в селе Лешуконское члены клуба «Морские практики» построили парусно-гребной карбас. Таких уже не делают на Поморье, но макет которого по счастливому стечению обстоятельств сохранился в Архангельском краеведческом музее. Работа продолжалась 17 дней — это также быстро, как строили поморы в старину. На следующий день после спуска карбаса на воду начался морской этап проекта.

Карбас «Вашка» за десять дней прошел 800 км и прибыл на Соловецкие острова. Проект вызвал большой интерес в яхтенном сообществе и среди людей, увлечённых морем и историей своей страны, стал основанием для создания нового культурно-исторического бренда Русского Севера — «Поморский карбас». Записи судового журнала плавания можно почитать на сайте проекта.