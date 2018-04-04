Зачем нам Марс?

У землян новый приступ космической эйфории. Об этом можно судить хотя бы по кинофильмам и телесериалам. То лингвисты расшифруют язык пришельцев, то герой-астронавт посадит картошку на Марсе… То есть мы опять, после довольно долгого перерыва, обратили взор к небу.

Бог с ними, с фильмами, но ведь и реальные космические программы поражают во­ображение. Маленький, но героический, как Валли (похоже, дизайнеры вдохновлялись пиксаровским мультфильмом), робот Кьюриосити шастает по поверхности Марса и находит там следы жизни. НАСА готовит к запуску нового робота и параллельно разрабатывает программу запуска ракет с поверхности Марса, чтобы они привезли домой образцы грунта — без этого планету исследовать невозможно. Илон Маск , главная шоу-звезда наших дней, запустил на орбиту Марса «Тяжелого Сокола», а в нем электромобиль «Тесла», а в «Тесле» — манекен, который поет песни Дэвида Боуи

Но тут некоторые земляне-скептики начинают спрашивать: «А зачем?» Ну в самом деле, зачем нам Марс? Какие там полезные ископаемые, которых нет здесь, и сколько будет стоить их доставка на Землю? Зачем терраформировать Красную планету, менять атмосферу и климат, приспосабливая под жизнь людей — причем с заведомо чудовищными неудобствами?

Человечеству тесно на Земле? Но наши неосвоенные пространства огромны: Сибирь, север Канады , пустыня Сахара. Это, конечно, не самые гостеприимные места на свете, зато там есть кислород, вода, от солнечной радиации защищает старая добрая атмосфера Земли, а спасаться от холода, жары, комаров, ветра и песчаных бурь можно с помощью комплекта одежды и обуви долларов за двести, а не скафандра за миллионы.

Ученых и романтиков эти вопросы, конечно, раздражают. Но им, даже раздраженным, приходится отвечать.

Во-первых, говорят они, человек не может жить, если где-то там за горизонтом — терра инкогнита, в которую он еще не воткнул столб, не повесил на него флаг и не объявил своей. Страсть к исследованию и переселению у нас в крови, именно так мы заселили Землю и стали на ней господствующим видом.

Во-вторых, говорят они, великая цель координирует усилия тысяч ученых во всем мире, и вместе они совершают огромное количество научных прорывов. Если такой координирующей цели не будет, то и наука не будет развиваться с нужной скоростью.

В-третьих, предыдущая великая космическая программа, со «Спутником», Гагариным и Нилом Армстронгом на Луне, дала человечеству очень много. Хоть это и не совсем то, о чем мечталось со времен Жюля Верна . Лунную базу не построили, зато появились мобильные телефоны, спутниковое телевидение и навигация, синтетические утеплители и множество других предметов обихода — побочные продукты космических программ, прежде всего лунной. Марсианский рывок тоже должен обернуться не только огромными тратами, но и множеством приятных «побочных эффектов».