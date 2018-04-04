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Самарские улицы помоют с шампунем в начале лета
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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

Самарские улицы помоют с шампунем в начале лета 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В областной столице помоют улицы. В процессе уборки коммунальные службы будут использовать шампунь. Об этом сообщил заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.
— Мы планируем помыть проезжую часть, но только в тех местах, где есть скаты и ливневая канализация, — рассказал Виктор Ненашев.
Сейчас в Самаре проходит месячник по благоустройству. За месяц службы благоустройства обновят дорожную разметку, покрасят знаки, световые опоры, ограждения, мусорные контейнеры, малые архитектурные формы и остановочные павильоны. При этом с улиц города планируют убрать 100000 кубометров мусора.
Работники спецпредприятий приступят к обустройству клумб. Цветы высадят на территориях около проезжих частей и в скверах. Выбор специалистов пал на петуньи. Со слов Виктора Ненашева, эти цветы не реагируют на перепады температур и хорошо переносят мороз.
Оказать свою помощь в наведении порядка смогут и горожане. Во всех районах организуют специализированные пункты выдачи инвентаря, необходимого для уборки дворовых территорий. При этом в городе пройдет несколько акций. Первый субботник — «Гагаринский» — состоится 14 апреля. Аналогичные общегородские уборки назначили на 21 и 28 апреля.
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