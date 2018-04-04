Ещё
Пенсионеры района посетили юмористическое мероприятие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

Пенсионеры района посетили юмористическое мероприятие 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Для пенсионеров района 2 апреля состоялась юмористическая программа. Она проходила В филиале «Пресненский» Территориального центра социального обслуживания «Арбат».
Для пожилых людей Пресненского района прошло творческое мероприятие «Смеяться, право, не грешно…», сообщили на официальной странице учреждения в соц сетях. В юмористическую программу вошли шутки, анекдоты, песни-переделки и частушки. Кроме того, на мероприятии выступил музыкальный коллектив «Малиновый звон». Развлекательную программу подготовила сотрудница ТЦСО Светлана Манаенкова.
Управа Пресненского района города Москвы: последние новости
Владимир Колокольцев принял решение о создании подразделений туристической полиции в городах, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу ГРАФИК проведения отчетов перед населением участковыми уполномоченными полиции Отдела МВД России по Пресненскому району г.Москвы по итогам работы за 2017 год Болельщики чемпионата мира по футболу смогут оформить бесплатные билеты на поезд по телефону
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»230
Япония заявила протест России125
Бориса Джонсона поймали на лжи о России238
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек13
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин150
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение