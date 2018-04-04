Пенсионеры района посетили юмористическое мероприятие

Для пенсионеров района 2 апреля состоялась юмористическая программа. Она проходила В филиале «Пресненский» Территориального центра социального обслуживания «Арбат».

Для пожилых людей Пресненского района прошло творческое мероприятие «Смеяться, право, не грешно…», сообщили на официальной странице учреждения в соц сетях. В юмористическую программу вошли шутки, анекдоты, песни-переделки и частушки. Кроме того, на мероприятии выступил музыкальный коллектив «Малиновый звон». Развлекательную программу подготовила сотрудница ТЦСО Светлана Манаенкова.