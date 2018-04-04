Более 1,3 млн руб штрафов выписали в Пушкинском районе за плохую уборку дорог зимой

Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области с начала 2018 года выписали штрафов на сумму более 1,3 миллиона рублей в Пушкинском районе за ненадлежащее зимнее содержание территории, сообщил Пушкинскому информагентству начальник территориального отдела №8 Госадмтехнадзора Андрей Кирилочкин.

«За истекший период 2018 года за ненадлежащее зимнее содержание территории вынесено 147 постановлений на общую сумму более 1,3 миллиона рублей. Это практически в два раза больше, чем в прошлом году. За аналогичный период 2017 года было вынесено 68 постановлений на общую сумму в 195 тысяч рублей», — сказал Кирилочкин.

По его словам, 66 постановлений вынесено за ненадлежащее состояние улиц, дорог и тротуаров, 38 — за ненадлежащее состояние территорий, прилегающих к объектам торговли, детским садам, школам, УИК и прочим территориям, 43 — в отношении управляющих компаний, 36 — за наличие снега и наледи на кровлях административных зданий.

«Если в течении 60 дней штрафы не оплачиваются, то денежные средства принудительно взыскиваются через службу судебных приставов», — добавил Кирилочкин.