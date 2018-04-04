«Рано нас похоронили». Руководство «Тюменьсудокомплекта» планирует за год рассчитаться с долгами

Справка: В конце прошлого года Уральское следственное управление на транспорте СКР завершило расследование уголовного дела по обвинению генерального директора «Тюменьсудокомплекта» в невыплате работникам заработной платы. По версии следствия, обвиняемый с марта по август не не выплачивал зарплату 170 работникам. По подсчетам следователей, задолженность составила более 13 миллионов рублей.

За время предварительного следствия 8 миллионов рублей долга было погашено. Кроме того, арестовано имущество предприятия и личное имущество руководителя на сумму свыше 7 миллионов.

В декабре было возбуждено другое уголовное дело — по факту сокрытия руководством денежных средств в особо крупном размере. Кроме того, еще в январе 2016 года предприятие обвинялось в неуплате налогов в особо крупном размере (20 миллионов рублей). Позже появилась информация о якобы признании предприятия банкротом.

«Проблемы возникли после налоговой проверки»

Как рассказал «ФедерадПресс» Николай Брагин, проблемы возникли после налоговой проверки, по которой предприятию выставили инкассовое поручение на большую сумму. Пока компания ее не погасила, ей заблокировали счета. Как результат — невыплата зарплаты. Начали копиться долги. Руководство «Тюменьсудокомплекта» обратилось в налоговые органы с просьбой предоставить возможность выдавать зарплату, но понимания не нашло.

«Сейчас мы находимся в режиме временного наблюдения, который предусматривает оздоровление предприятия. Мы продолжаем работать, выполнять заказы, платить зарплату. Сложность в том, что мы работаем не по предоплате. Например, у нас был заказ от компании «Транснефть» на производство судов, который по договору оплачивался только в конце года. В результате одних долгов образовывались другие. Так, выплатив разом долги по зарплате, мы получили долг по НДФЛ. И так далее. Сейчас, спасибо УФНС, вроде бы удалось наладить диалог, в чем-то нам идут навстречу», — рассказал генеральный директор «Тюменьсудокомплект».

По словам Брагина, проблемы с долгами по зарплате удалось решить, но остаются долги перед кредиторами. В частности, перед «Запсибкомбанком»

«Мы лишились серьезного финансового инструмента»

В свое время «Тюменьсудокомплект» взял кредит в размере 80 миллионов рублей. Николай Брагин обращает внимание на специфику работы судопроизводителя. В частности, по его словам, когда работаешь на госконтрактах без предоплаты, источник финансирования один — банковский кредит. С этих денег руководство закупало материалы, платило зарплаты, те же налоги, пока не получали оплату за произведенную продукцию. Кредит был взят под залог имущества. Когда заключался договор кредитования, ситуация на рынке была более благополучной, но вскоре все изменилось. Основной сложностью стала невозможность получить кредит без залога имущества.

«Мы лишились серьезного финансового инструмента. Притом что потребность в обновлении флота в России растет, определенности с источниками финансирования отрасли нет. Мы даже не можем воспользоваться лизингом. Только говорят о том, что есть такая услуга, но я общался с представителями лизинговых компаний — никто из них не готов участвовать в финансировании судостроения. Может быть, крупное судостроение кому-то и интересно. Но мы и большинство наших коллег работаем в другом сегменте, ориентированном прежде всего на внутренний рынок. За границей применяются различные схемы, в том числе лизинг. Поэтому там налажена схема своевременного обновления флота, и суда не эксплуатируются до критического состояния по 40-50 лет, как у нас», — рассказал Брагин.

«Участие в долгосрочном проекте решало бы многие вопросы»

По словам руководителя предприятия, ранее работали несколько государственных программ, по которым суостроители могли рассчитывать на стабильные заказы. Например, в рамках программы «Сотрудничество» были постоянные заказы на строительство судов для АПК Ямало-Ненецкого автономного округа . Заказ составлял около 50 судов, но программу свернули. Были и другие госпроекты по модернизации флота, которые тихо закрылись. Говоря о возможной помощи со стороны правительства региона, директор компании отмечает, что достаточно было бы возродить элемент программы «Сотрудничество», касающийся судостроения.

«Для нас главное — постоянный источник финансирования, который позволял бы выполнять все обязательства и планировать дальнейшую работу. Участие в таком долгосрочном проекте решало бы многие вопросы, которые сейчас возникают не только у нас, но и у коллег», — пояснил Николай Брагин.

В настоящее время «Тюменьсудокомплект» обратились в банк с просьбой рассмотреть график погашения задолженности.

«У нас сейчас приличная контрактная база, которая позволит выполнить обязательства перед банком. Мы строим суда по государственному заказу для республики Казахстан , заключены контракты на производство двух единиц судов для Узбекистана . В общей сложности семь объектов мы сейчас строим, еще по шести уже заключены контракты, и как минимум по восьми объектам ведем переговоры. Сведения мы предоставили в банк. Если мы договоримся о графике погашения, то все обязательства сможем выполнить и к началу следующего года закроем кредиторскую задолженность», —пояснил руководитель предприятия.

«Контракт сорвался именно из-за шумихи в средствах массовой информации»

На фоне проблем производителя с налоговыми органами и кредитной организацией у заказчиков возникают опасения и вопросы. По словам Брагина, ведению переговоров с заказчиками, мешают сообщения в прессе.

«Один контракт сорвался именно из-за шумихи в средствах массовой информации. Есть возможность продолжить работу с «Транснефтью», но для участия в конкурсе необходимо выполнить ряд требований, что в нашем положении делать непросто. Но мы рук не опускаем, ищем новые рынки», — заявил генеральный директор судостроительной компании.

«Удерживать кадры становится все сложнее»

О важности развития судостроения как самого экономичного транспорта для промышленности, нефтегазовой и других отраслей говорят и в региональных, и федеральных органах власти. Однако четкого механизма развития этого сегмента на сегодня не наблюдается. Вся эта ситуация сказывается на настроениях в коллективе, и удерживать кадры становится все сложнее.

«У нас текучки никогда не было. Только в связи с последними событиями образовался некоторый отток специалистов, но мы это процесс остановили. Костяк остался. Да и те, кто решил уволиться, готов вернуться, если произойдет оздоровление на предприятии. Это хорошие специалисты, у многих узкая специализация. И если сварщики без проблем найдут работу, то специалисты по корпусам могут столкнуться с проблемами. А нам в свою очередь замену им не найти. С подготовкой кадров в отрасли сегодня большие проблемы. Средний возраст мастеров перевалил за 50 лет. Сейчас мы их потеряем — и учить молодых будет некому. Флот стареет. И если вопрос кадров и поддержки отрасли не будет решен, мы его полноценно обновить не сможем. И вообще все похороним. А потом восстанавливать и доводить до прежнего уровня будет очень тяжело», — поделился мнением Николай Брагин.

«Все стараются винить кого угодно, только не себя»

Свою точку зрения на взаимоотношения с заемщиком представил президент Запсибкомбанка Дмитрий Горицкий. Он отметил, что в связи с возникновением долгов между банком и компанией были достигнуты определенные договоренности. Но когда настало время их исполнить, предприятие по ряду причин этого не сделало.

«Ответ на вопрос, какие это были причины, объективные или нет, надо искать у заемщика. Но обычно, когда такие ситуации происходят, все стараются винить кого угодно, только не себя. Но этот вопрос я оставлю на откуп собственников, учредителей, менеджмент компании «Тюменьсудокомплект». Замечу лишь, что при возникновении проблем с возвратом задолженности, банк всегда готов к переговорам. И те пролонгации, которые мы обеспечивали, подтверждают, что в этом процессе была наша добрая воля. Причем не один раз. Клиент объяснял, что сейчас тяжелые времена, обещал, что в скором времени ситуация исправится, будет заключен новый договор и так далее. К сожалению, вопрос не решился. Когда разговор зашел в тупик, мы стали наблюдать попытки не просто не исполнить свои обязательства, а обезопасить себя от последствий этих действий», — прокомментировал ситуацию Горицкий.

Он напомнил, что собственники «Тюменьсудокомплекта» поручились за выданные деньги.

«Теперь мы идем двумя путями: помимо решения вопроса с самой компанией одновременно юридически пытаемся выяснить отношения с ее собственниками. Нам по большому счету все равно, кто из них возместит долг, отвечают ведь солидарно. А дальше они могут взыскивать друг с друга в зависимости от договоренностей. Но когда ты вступаешь в правовое поле с физлицами, задача любого человека — обезопасить себя от посягательств: чтобы домой никто не пришел, имущество не описал и так далее. Способов защиты достаточно. Так или иначе взаимопонимания на сегодняшний день у нас с предприятием нет. Не исключаю досудебного решения этой ситуации, но это вопрос доброй воли самого должника, а не его желания найти юридические способы не исполнять свои обязательства», — отметил руководитель.

«Нельзя сказать, что регион был безучастен к судьбе предприятия»

В правительстве Тюменской области отметили, что попытки поддержать предприятие предпринимались неоднократно. «Мы 14 раз организовывали встречи с заказчиками, оказывали различную помощь. Однако ничего не сложилось. Поэтому нельзя сказать, что регион был безучастен к судьбе предприятия. Но причины, по которым это не дало результата, руководство компании должно искать в себе», — высказал свое мнение к ситуации источник в правительстве Тюменской области.

Послесловие…

В настоящее время на поддержку извне «Тюменьсудокомплекту» надеется не приходится и остается выплывать самостоятельно. Как отмечает Николай Брагин, если все планируемые договоренности удастся осуществить, к началу следующего года предприятие сможет выйти из сложного положения. В то же время на заводе готовы к диалогу с инвесторами, правда, пока предметного интереса никто не обозначил.

Примечательно, что судостроительные компании относятся к стратегическим объектам. «Тюменьсудокомплект», в частности, входит в число резервных предприятий для строительства судов военно-морского флота на случай военных действий, а часть продукции используется для строительства военных судов. Это лишний раз подчеркивает стратегическую важность предприятия для региона, да и для страны. Выплывет компания, или потонет, покажет время…