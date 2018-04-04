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Продажу алкоголя в полимерной таре объёмом более 0,5 литра запретят
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Продажу алкоголя в полимерной таре объёмом более 0,5 литра запретят 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Госдуму внесён законопроект, поэтапно запрещающий производство, оборот (за исключением экспорта) и розничную продажу алкогольной продукции в полимерной таре объёмом более 0,5 литра. Документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
В Послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года президент Владимир Путин отметил, что «к концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран „80 плюс“, где продолжительность жизни превышает 80 лет». Эта задача невыполнима без решения проблемы алкоголизации населения, и в первую очередь молодёжи и людей детородного возраста, считают законодатели.
По их мнению, ценовая доступность пива в полимерной таре большого объёма способствует алкоголизации населения, в первую очередь молодёжи с последующим переходом на потребление более крепких напитков либо комбинированное потребление пива и крепких напитков (таких как водка).
Запрет розничной продажи алкоголя в полимерной потребительской таре объёмом более 0,5 литра будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения и улучшению здоровья нации.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно фиксируется свыше 3 миллионов смертей, связанных со злоупотреблением алкогольной продукцией. Употребление алкоголя повышает риск развития у людей более чем 200 болезней, включая цирроз печени и некоторые виды рака. Алкоголь является третьим по значимости фактором риска заболеваемости. По данным Роспотребнадзора, в России злоупотребление алкогольной продукцией приводит к преждевременной смерти около полумиллиона человек ежегодно.
По данным Минздрава, ежедневно употребляют алкогольные напитки, включая пиво, 33% юношей и 20% девушек. Доля людей, которые регулярно потребляют пиво, составляет сегодня 76%. Всего в структуре продаж алкогольной продукции на пиво приходится 80%, за последние 15 лет его производство в России выросло в 3 раза. При этом потребление крепкого алкоголя также растёт.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект, предлагающий разрешить регионам устанавливать дополнительные ограничения или полный запрет на продажу алкоголя в организациях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах.
Законопроектом также предлагается разрешить розничную продажу алкоголя в многоквартирных домах только в случае, если площадь расположенного в жилом доме объекта общепита составляет не менее 20 квадратных метров.
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