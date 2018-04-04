ФАС завершает анализ рынка платежных терминалов в аэропортах Московского региона

«Сейчас мы проверяем все обстоятельства. Начиная от того, как был размещен платежный терминал или банкомат, на каких условиях и с кем имеет договоры», — сказал Стрельников.

Ранее он рассказал, что УФАС РФ по Подмосковью начало проверку всех сопутствующих товаров в аэропортах Московского авиаузла, таких как газеты, книги и путеводители, на предмет завышения цен.