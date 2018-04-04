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ФАС завершает анализ рынка платежных терминалов в аэропортах Московского региона
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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

ФАС завершает анализ рынка платежных терминалов в аэропортах Московского региона 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Подмосковью завершает анализ рынка платежных терминалов в аэропортах Московского авиаузла и приступает к рассмотрению всех обстоятельств размещения платежных терминалов, сообщил в среду на пресс-конференции в РИАМО заместитель руководителя ведомства Дмитрий Стрельников.
«Сейчас мы проверяем все обстоятельства. Начиная от того, как был размещен платежный терминал или банкомат, на каких условиях и с кем имеет договоры», — сказал Стрельников.
Ранее он рассказал, что УФАС РФ по Подмосковью начало проверку всех сопутствующих товаров в аэропортах Московского авиаузла, таких как газеты, книги и путеводители, на предмет завышения цен.
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