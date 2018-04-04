ФАС завершает анализ рынка платежных терминалов в аэропортах Московского региона 

Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Подмосковью завершает анализ рынка платежных терминалов в аэропортах Московского авиаузла и приступает к рассмотрению всех обстоятельств размещения платежных терминалов, сообщил в среду на пресс-конференции в РИАМО заместитель руководителя ведомства Дмитрий Стрельников.
«Сейчас мы проверяем все обстоятельства. Начиная от того, как был размещен платежный терминал или банкомат, на каких условиях и с кем имеет договоры», — сказал Стрельников.
Ранее он рассказал, что УФАС РФ по Подмосковью начало проверку всех сопутствующих товаров в аэропортах Московского авиаузла, таких как газеты, книги и путеводители, на предмет завышения цен.