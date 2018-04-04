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Накопил и забыл? Приставы помогут ямальцам узнать и оплатить долги
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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

Накопил и забыл? Приставы помогут ямальцам узнать и оплатить долги 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале с 6 апреля Управление Федеральной службы судебных приставов ЯНАО проведет акцию «Узнай о своих долгах», — сообщает пресс-служба ведомства.
Так, 6 апреля она пройдет в аэропортах Салехарда и Надыма, а также в надымском торговом комплексе «Северный гостиный двор» и гипермаркете «Магнит» в Муравленко. Чуть позже, 10 апреля, приставы помогут получить информацию о наличии или отсутствии задолженности гражданам на железнодорожном вокзале Ноябрьска, в аэропорту и МФЦ села Яр-Сале, здании отделения социальной защиты населения по Ямальскому району и в торговом центре «Меркурий» Губкинского. 13 апреля — в Таркосалинской центральной районной больнице.
В ведомстве подчеркивают, что акция имеет исключительно информационный характер и никакие меры принудительного исполнения в её рамках к должникам не применяются. На местах будут работать выездные пункты судебных приставов. Задача специалистов — проинформировать граждан о возможностях электронного ресурса ФССП России «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого можно не только узнать о наличии либо отсутствии задолженностей, но и погасить долги с помощью электронных систем оплаты.
Тем, кому привычнее платить через кассы банков, выдадут распечатанные квитанции с реквизитами. Кроме того, ямальцев проинформируют об ограничении выезда за пределы Российской Федерации. Помимо этого, всех желающих проконсультируют по вопросам погашения имеющихся задолженностей по различным категориям исполнительных производств.
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