Накопил и забыл? Приставы помогут ямальцам узнать и оплатить долги

На Ямале с 6 апреля Управление Федеральной службы судебных приставов ЯНАО проведет акцию «Узнай о своих долгах», — сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 6 апреля она пройдет в аэропортах Салехарда Надыма , а также в надымском торговом комплексе «Северный гостиный двор» и гипермаркете «Магнит» в Муравленко . Чуть позже, 10 апреля, приставы помогут получить информацию о наличии или отсутствии задолженности гражданам на железнодорожном вокзале Ноябрьска, в аэропорту и МФЦ села Яр-Сале, здании отделения социальной защиты населения по Ямальскому району и в торговом центре «Меркурий» Губкинского. 13 апреля — в Таркосалинской центральной районной больнице.

В ведомстве подчеркивают, что акция имеет исключительно информационный характер и никакие меры принудительного исполнения в её рамках к должникам не применяются. На местах будут работать выездные пункты судебных приставов. Задача специалистов — проинформировать граждан о возможностях электронного ресурса ФССП России «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого можно не только узнать о наличии либо отсутствии задолженностей, но и погасить долги с помощью электронных систем оплаты.

Тем, кому привычнее платить через кассы банков, выдадут распечатанные квитанции с реквизитами. Кроме того, ямальцев проинформируют об ограничении выезда за пределы Российской Федерации. Помимо этого, всех желающих проконсультируют по вопросам погашения имеющихся задолженностей по различным категориям исполнительных производств.