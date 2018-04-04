Ещё
Начался прием заявок на IV областной конкурс детских творческих проектов «Изобретая будущее»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

Начался прием заявок на IV областной конкурс детских творческих проектов «Изобретая будущее» 

Волга Ньюс 1 час назад
Тема интеллектуального состязания в этом году — «ЭнергоИдеи: изобретая — сберегаем», она посвящена энергосбережению и эффективному использованию электроэнергии. Юные изобретатели могут подготовить оригинальные проекты и изобретения, макеты или модели, направленные на решение проблем снижения энергопотребления бытовых приборов, эффективное и рациональное использование электроэнергии, создание новых приборов учета электроэнергии, использование альтернативных источников электроэнергии.
Победители будут выбраны в трех номинациях: «Индивидуальный проект» (авторы — учащиеся школ трех возрастных категорий: 1-4 класс, 5-8 класс, 9-11 класс), «Семейный проект» (к участию приглашаются семьи с детьми) и «Коллективный проект» (детские коллективы).
Прием заявок и конкурсных работ осуществляется до 12 октября 2018 года. Подведение итогов конкурса и награждение победителей и призеров состоится 26 октября.
Подать заявку на участие в конкурсе можно по адресу: Самара, проспект Ленина, 14 а, СОУНБ, отдел правовой и патентно-технической информации; pto@libsmr.ru. Более подробная информация о конкурсе тут.
Волга Ньюс: последние новости
"Алев" формирует рыночный спрос Дмитрий Азаров поставил задачу повысить эффективность межведомственного взаимодействия Жители Рубежного выступают против строительства крематория
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»232
Япония заявила протест России128
Бориса Джонсона поймали на лжи о России240
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек16
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин150
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение