Начался прием заявок на IV областной конкурс детских творческих проектов «Изобретая будущее»

Тема интеллектуального состязания в этом году — «ЭнергоИдеи: изобретая — сберегаем», она посвящена энергосбережению и эффективному использованию электроэнергии. Юные изобретатели могут подготовить оригинальные проекты и изобретения, макеты или модели, направленные на решение проблем снижения энергопотребления бытовых приборов, эффективное и рациональное использование электроэнергии, создание новых приборов учета электроэнергии, использование альтернативных источников электроэнергии.

Победители будут выбраны в трех номинациях: «Индивидуальный проект» (авторы — учащиеся школ трех возрастных категорий: 1-4 класс, 5-8 класс, 9-11 класс), «Семейный проект» (к участию приглашаются семьи с детьми) и «Коллективный проект» (детские коллективы).

Прием заявок и конкурсных работ осуществляется до 12 октября 2018 года. Подведение итогов конкурса и награждение победителей и призеров состоится 26 октября.

Подать заявку на участие в конкурсе можно по адресу: Самара, проспект Ленина, 14 а, СОУНБ, отдел правовой и патентно-технической информации; pto@libsmr.ru. Более подробная информация о конкурсе тут.