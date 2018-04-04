Лариса Гузеева заработала травму на дне рождении дочери

@_larisa_guzeeva_Лариса Гузеева заработала травму на дне рождении дочериЛариса Гузеева (58) не часто делает публикации в своем Instagram, зато делится там действительно интересными снимками или собственными мыслями. На днях актриса опубликовала фото с коллегой по спектаклю. И чтобы предупредить вопросы о повязке на руке, пояснила, что получила травму на дне рождения дочери. Ольге, или Леле, как называют ее близкие, исполнилось на днях восемнадцать лет: Красноярск . Руку порезала в ДР Лёльки— товарищи поддерживают и жалеют.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 2 Апр 2018 в 11:01 PDT Телеведущая не стала уточнять, что именно случилось, но определенно вызвала беспокойство у подписчиков. Они пожелали ей скорейшего выздоровления: «Ой, жалко! Ну как же так? Наверное это были баталии на кухне? Надеюсь они того стоили? Будьте осторожней и скорейшего выздоровления», «Лариса, дорогая, осторожнее! Вы нам нужны!», «Лариса, спасибо за спектакль и ждем вас снова, уже без травм!». Напомним, дочь Ларисы Гузеевой увлекается историей искусств и хорошо разбирается в живописи. Девушка давно занимается ирландскими танцами, боевыми искусствами и, как и многие в ее возрасте, не прочь поэкспериментировать с внешностью. Например, Леля красила волосы в розовый цвет, носила дреды и сделала себе пирсинг. Мама дочь не критикует, считая, что это, во-первых, бесполезно, а, во-вторых, с детьми нужно дружить, а не «прессовать» их. Читай также, почему в сети раскритиковали необычный снимок дочери Ларисы Гузеевой.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 25 Фев 2018 в 12:11 PST Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 22 Июл 2017 в 8:43 PDT