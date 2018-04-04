Рекомендации по внедрению «зеленой экономики» войдут в резолюцию конгресса в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ , 4 апреля. / ТАСС /. Рекомендации экспертов по внедрению принципов «зеленой экономики» войдут в резолюцию по итогам III Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов 2018», который проходит в Екатеринбурге. Об этом в среду сообщил ТАСС член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации , президент форума «РосПромЭко», соорганизатор конгресса Николай Чуркин.

"По завершению работы конгресса мы обсуждаем на подведении итогов рекомендации, которые мы выработали вместе с нашим бизнес-сообществом, общественными организациями, органами власти, а также со средствами массовой информации.

Надо найти пути решения того, как сократить нагрузку на окружающую среду и каким образом не уменьшить возможности удовлетворения жителей всем необходимым, учитывая прогресс, и при этом не утратить наши природные ресурсы, чтобы они достались нашим будущим поколениям — эта триада уже заложена у нас в рекомендациях.

Механизм один — «зеленая экономика» как средство решения целей и задач устойчивого развития регионов. И то, какими путями и способами идти, мы здесь [в резолюции] указываем", — сказал он.

По словам соорганизатора конгресса, председателя совета директоров ЗАО «Зеленая долина» Юлии Корнеевой, на проработку предложений для резолюции потребуется около месяца. «Наша программа [конгресса] достаточно новая, у нас много круглых столов, темы которых ранее у нас не обсуждались. Мы хотим посмотреть, какой будет реакция профессионального сообщества,

вопросы серьезные: и кадровый вопрос, и вопрос развития районов Крайнего Севера. Во второй половине года мы будем определяться по повестке уже на следующий год», — отметила Корнеева в беседе с корр. ТАСС.

Экологическое просвещение в регионах

Один из ключевых круглых столов конгресса в Екатеринбурге был посвящен формированию экологического сознания в информационных источниках и СМИ, где руководители местных СМИ совместно с представителями общественных организаций и ведущих компаний обсудили особенности формирования экологической повестки и взаимодействия сторон по данной теме.

"Экологией озабочены все: и те, кто хочет построить предприятия, и те, кто живет в районе, где собираются построить предприятие.

Диалог нужен, но в нем всегда участвуют две стороны, и зачастую диалога не получается, потому что вторая сторона его не хочет, у нас есть такие примеры.

Поэтому очень много холдингов сейчас тратит огромные средства на пиар, освещение своей работы, экскурсии и прочее", — пояснил начальник Управления общественных связей ООО «УГМК-Холдинг» Алексей Свалов.

Генеральный директор телеканала АТН и «10 канал» Виктор Шадрин в свою очередь отметил, что в этом году на базе телекомпаний планируется создать мультимедийную экологическую площадку. «Хотелось бы, чтобы был налажен общий информационный поток, потому что тема интересная, и она касается каждого. Реализовать проект мы планируем в течение этого года, будем приглашать всех заинтересованных лиц для того, чтобы сделать единую информационную площадку, и сотрудничество между СМИ по этой теме вполне возможно», — уточнил он.

О конгрессе

ТАСС является информационным партнером III Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов».