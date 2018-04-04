«Ростелеком» информирует о замене телефонных номеров в Балашове

«Ростелеком» продолжает работу по модернизации сети связи и переключению аналоговых автоматических телефонных станций на цифровое оборудование.

В июне будет заменено коммутационное оборудование в Балашове . После окончания работ нумерация телефонов изменится для следующего диапазона: вместо 84545 20000 — 84545 25999 будет 84545 30000 — 84545 32979.

Всех абонентов известят о точной дате предстоящей замены с помощью автоинформирования с указанием нового телефонного номера. Изменение номеров телефонов в Балашове включает в себя изменение в договорах на предоставление услуг связи в соответствии с законодательством РФ

Дополнительную информацию по вопросам переключения номеров можно узнать в справочной службе по телефонам: 8 (800) 1000-800, 8 (84545) 450-00.