Ещё
Депутаты Петербурга предложили штрафовать за курение табака в летних кафе и общежитиях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутаты Петербурга предложили штрафовать за курение табака в летних кафе и общежитиях 

ТАСС 1 час назад
Фото: Главный региональный
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Курение табака в летних кафе, общежитиях и коммунальных квартирах Санкт-Петербурга попадет под запрет, а его нарушение повлечет серьезные штрафы — такие изменения в два городских закона предложили в среду депутаты Законодательного собрания города.
"Сегодня по закону все, что располагается за дверями заведения, не относится к его территории, включая летние террасы. Мы предлагаем устранить этот правовой пробел и ввести штрафы для предпринимателей, допускающих курение в общественных зонах", — пояснил инициативу депутат Александр Тетердинко. После принятия закона в трех чтениях под запрет попадут летние кафе на открытом воздухе, прилегающие к помещениям стандартных заведений общественного питания, в том числе на крышах.
Законопроект предусматривает штрафы для индивидуальных предпринимателей в размере от 30 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 60 до 90 тысяч рублей. Кроме того, депутаты предложили установить штраф за курение в коммунальных квартирах и общежитиях от 500 до 1,5 тыс. рублей, а при нарушении запрета курения табака на детских площадках — от 2 до 3 тыс. рублей. Ранее в этой части законодательства, по словам депутатов, существовал правовой пробел.
"Запретительные меры показали, что количество людей, употребляющих табак, снизилось. Данные законы необходимы, а высокие штрафы будут иметь воздействие", — прокомментировал решение депутатов председатель Заксобрания Вячеслав Макаров. Он отметил, что эта мера поможет защитить детей, некурящих людей и снизить заболеваемость от употребления табака.
В последние годы Минздрав России активно реализует антитабачную концепцию, основными принципами которой являются «незыблемость и недопущение ослабления принятых мер, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака». По данным ведомства, ежегодно в РФ от болезней, связанных с употреблением табака, погибают до 400 тыс. человек.
ТАСС: последние новости
В Госпогранслужбе Украины заявили, что будут задерживать все суда, выходящие из Крыма Темами Петербурга на ПМЭФ-2018 станут экономика будущего и роль креативных пространств Почему Япония не пошла на высылку российских дипломатов
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда231
Япония заявила протест России150
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»84
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек104
Бориса Джонсона поймали на лжи о России248
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение