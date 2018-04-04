Депутаты Петербурга предложили штрафовать за курение табака в летних кафе и общежитиях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 4 апреля. / ТАСС /. Курение табака в летних кафе, общежитиях и коммунальных квартирах Санкт-Петербурга попадет под запрет, а его нарушение повлечет серьезные штрафы — такие изменения в два городских закона предложили в среду депутаты Законодательного собрания города.

"Сегодня по закону все, что располагается за дверями заведения, не относится к его территории, включая летние террасы. Мы предлагаем устранить этот правовой пробел и ввести штрафы для предпринимателей, допускающих курение в общественных зонах", — пояснил инициативу депутат Александр Тетердинко . После принятия закона в трех чтениях под запрет попадут летние кафе на открытом воздухе, прилегающие к помещениям стандартных заведений общественного питания, в том числе на крышах.

Законопроект предусматривает штрафы для индивидуальных предпринимателей в размере от 30 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 60 до 90 тысяч рублей. Кроме того, депутаты предложили установить штраф за курение в коммунальных квартирах и общежитиях от 500 до 1,5 тыс. рублей, а при нарушении запрета курения табака на детских площадках — от 2 до 3 тыс. рублей. Ранее в этой части законодательства, по словам депутатов, существовал правовой пробел.

"Запретительные меры показали, что количество людей, употребляющих табак, снизилось. Данные законы необходимы, а высокие штрафы будут иметь воздействие", — прокомментировал решение депутатов председатель Заксобрания Вячеслав Макаров . Он отметил, что эта мера поможет защитить детей, некурящих людей и снизить заболеваемость от употребления табака.